  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

15/06/2022

飲冬瓜湯後都會咳？中醫：肺氣虛弱！加強補肺推介飲「淮山五指毛桃蓮子豬肺湯」

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #豬肺 #中醫 #夏天養生 #受寒 #保健 #養生 #肺氣虛弱 #五指毛桃 #補肺 #咳嗽 #食療 #湯水
  • 收藏文章

　　「疫情有點反覆呢。」Jenny擔憂道。

 

　　「已經超過兩年了，與其戰戰兢兢，惶恐終日，不如努力改善體質，增強自己的抵抗力，注意日常起居飲食，不要肆意妄為。」我說。

 

　　「現在天氣潮濕，連日大雨。我已經跟足你的提議，煲健脾去濕湯水了。」Jenny想了一想，問︰「現在要煲冬瓜湯嗎？」

 

　　「冬瓜當然能去濕，但偏寒，以消暑為主。這陣子都下大雨，就算沒下雨，也是陰天，難得看見太陽，更不用說受暑氣。可以待陽光普照，炎熱之日才煲冬瓜湯。」我說。

 

　　「怪不得朋友說喝完冬瓜湯後咳嗽。」Jenny似懂非懂的說。

 

　　「這表示肺氣虛弱，要調補一下了。現在天氣翳焗，很多人也開冷氣，反倒讓我們受寒了，鼻敏感和咽癢咳嗽都常見。當肺受寒後，氣血不通，身體會通常通過打噴嚏和咳嗽把寒氣排出。反覆受寒影響水液流動，形成痰濕，所以又會流涕，咳嗽多伴有痰。只要把寒氣排走，通過流涕和咳嗽把痰清理，症狀便消失。

 

　　可是不少人圖方便，用壓抑方法止住流涕和咳嗽。症狀暫時沒有，寒氣和痰濕就往裡推，造成敏感症狀如鼻敏感、咳嗽甚或哮喘，還有皮膚敏感。」我說。

 

　　「猜不到皮膚敏感也和肺有關。」Jenny說。

 

　　「因為肺主皮毛，皮膚滋潤有光澤，得靠肺的精氣。還有皮膚有出汗和排垃圾的作用，這和肺的宣發功能有關。要補肺，可以煲豬肺湯。豬肺性平，味甘，入肺經，有補虛、止咳、止血之功效。

 

　　要改善體質，可以吃淮山和五指毛桃，配合豬肺加強補肺作用。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。五指毛桃性平，味甘，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表，食慾不振、消化不良、食少無力等都適合。用來煲湯有淡淡的椰子香味，很吸引。

 

　　不少病人也告訴我天氣潮濕睡不好。可以加蓮子，性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。還有陳皮和生薑，能溫中去濕。」我說。

 

　　「為了全家健康，豬肺難洗也要煲呀。」Jenny說。

 

　　「你的付出，家人一定感受到。請提醒他們要少吃喝生冷啊！」我說。

 

下頁即睇「淮山五指毛桃蓮子豬肺湯」點煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚煮場
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk