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08/07/2022

夏天易有汗臭味！汗臭和臭狐有何分別？一個小測試即知自己是否太多汗！教你按體質焗茶預防汗臭

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　　今年的天氣特別熱，這段時間在外面活動易流汗！但是，怎樣知道自己流汗多與否？如何預防汗臭的味道？今次我就會跟大家解構一下汗水和介紹兩款焗茶給大家！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

一個簡單測試即知多唔多汗！

 

　　一般來說，我們透過流汗來揮發身體多餘的熱。如果想知道自己多汗與否，可以做一個簡單的測試。在同一個溫度的環境，譬如攝氏31至32度，跟2至3個朋友於沒開冷氣的情況下，如果有人特別多汗，而其他人只是流少量汗的話。相對來說，汗流浹背的人就屬多汗。在正常的室溫不會特別流汗，但在這個溫度都易流汗，很大機會就是多汗症！

 

（圖片來源︰iStock）

 

哪些人易出汗？

 

　　在出汗過多方面，中醫有分虛證和實證。在中醫的角度皮膚是腠理，假如陽氣不足夠，我們斂汗的作用較低，即是氣虛和陽虛的人特別易出汗。再來，如果身體有內熱，即是嗜煎炸油膩、辣的食物，這都會令我們的身體出現內熱，久而久之內熱會令出汗增多。

 

　　對於多汗的病人，我們會辨證論治，去看病人體質屬虛還是屬實。如果是虛證的話，我們會幫助養陽氣和補陽氣；另外，病人屬實火、實熱的話，一般會清熱去濕、清熱化濕或清熱解毒。

 

下頁繼續睇︰汗臭和狐臭、預防汗臭焗茶

 

 

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