炎炎夏日，放工回到家中，來一口冰甜點簡直是人間天堂！不過近日有數款進口乳酪和雪糕被驗出有除害劑成分，當中更有大家最愛吃的Häagen-Dazs雪糕！即睇以下產品資料，check下家中雪櫃啦！

食安中心分別於上周五（8日）和昨日（10日）發出食物安全警報，指一共3款希臘進口「Plant'd Greek Pot」乳製甜品被驗出含有除害劑「氯酸鹽」；另外4款「Häagen-Dazs」雪糕則被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷！

詳細產品資料：

1. Plant'd Greek Pot Oat – Plain





（網上圖片）

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

2. Plant'd Greek Pot Oat - Apple & Cinnamon

（網上圖片）

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

3. Plant'd Greek Pot Oat – Vanilla

（網上圖片）

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

4. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝

（網上圖片）

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

5. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

6. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：75毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

7. Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2022年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

氯酸鹽可影響甲狀腺功能！環氧乙烷被歐盟評為致癌物！

食安中心指，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能；而環氧乙烷則被歐盟評為人類致癌物質，所以如果大家購入以上產品，可以致電進口商熱線（Plant'd Greek Pot：2190 2137 / Häagen-Dazs：2280 4996），查詢有關產品的回收事宜。