經過連日大雨，終於迎來陽光普照的日子！炎炎夏日，曬得多太陽難免會令人不適，所以不少人在外出時都會隨身攜帶一把縮骨遮！不過市面上縮骨遮款式林林總總，總是叫人不知從何入手！最近日本雜誌《LDK the Beauty》就公布了2022年最新縮骨遮排名，當中比拼了12款縮骨遮的防UV程度、便攜度、涼爽度等等，部分更是香港有售，即睇測試結果！

4大測試標準：

1. 防UV程度：測試團隊把UV試紙貼在縮骨遮不同位置，並置於陽光下一段時間，測試縮骨遮的防UV程度。

2. 清涼度：把縮骨遮置於42°C的暖爐前，測量縮骨遮距離頂部30厘米的隔熱效能。

3. 便攜度：計算縮骨遮從打開、折疊、至放入袋中的時間以及重量，測試縮骨遮的便攜程度。

4. 設計：檢視縮骨遮的質料、外觀以及襯衫程度。

綜合以上4大標準，《LDK the Beauty》，把12款縮骨遮分成不同等級，即睇Rank A、B詳細排名！

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（*為品牌在香港有售）

Rank A

1. Wpc. -花邊刺繡星星mini縮骨遮*

類似款式參考價格：$74～168／HKTVmall

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：96.1%

清涼度：97.4％

便攜度：GOOD

設計：GOOD

2. Lieben – UV晴雨兼用輕量折傘

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：94.2%

清涼度：100％

便攜度：GOOD

設計：GOOD

3. Afternoon Tea – 晴雨兼用折傘

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：93.6%

清涼度：100％

便攜度：／

設計：GOOD

4. KEYUCA – 折傘

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：95.3%

清涼度：>95％

便攜度：GOOD

設計：／

Rank B

5. Uniqlo - 折疊傘*

參考價格：$149／Uniqlo

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：94.4%

清涼度：>90％

便攜度：GOOD

設計：／

6. macocca - makez折傘

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：94.9%

清涼度：100％

便攜度：／

設計：／

7. UVO – 3段折mini

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：95.8%

清涼度：>95％

便攜度：／

設計：／

8. SUN BARRIER 100 -3段折疊傘

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：93.2%

清涼度：>95％

便攜度：／

設計：GOOD

9. Roseblanc - 3段折疊傘*

參考價格：$1002／HOMMI

（圖片來源：《LDK the Beauty》）

防UV程度：93.5%

清涼度：>95％

便攜度：／

設計：GOOD

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