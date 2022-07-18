小暑剛過大暑將臨，連日高溫，人人喊熱，對於每天在家工作的我，尤其大考驗，因為我依舊堅持只開風扇不開冷氣，好讓我可以繼續享受自由空氣。偶爾從窗戶露台飄來一陣鮮風，爽一爽，快意清涼，感激大自然的公道無私，只要我們願意、只要我們珍惜，不費分文，一切自然享有。

堅持歸堅持，天氣確實悶熱，我沒有特異功能可抵抗這股夏日熱浪，唯有多換兩件汗衣，並在吃吃喝喝上著手，消消暑氣。

酷暑食慾不振胃口差，偶爾來一碗綠豆蓮子糖水、一杯竹蔗茅根紅蘿蔔粟米鬚水或檸檬薄荷葉薏米水，均有助生津解渴、清熱降溫。

飯餐方面盡量簡約，我多以清淡輕食，如沙律、壽司、冷麵等代替正餐。輕食餐份量不大，可以少吃多餐，既可補充日常基本的能量需要，消化起來，對身體也不會構成太大負擔。

日式冷素麵是其中一款我特別鍾愛的輕食選擇。

素麵多以一人份量分為數小紮包裝出售，市場選擇多，價錢合理。素麵的麵條纖幼，烹調時間極短，幾分鐘即可上桌，絕對簡單快捷，火速吃一口，涼快直透心。

烹煮素麵雖說簡單，掌握以下小錦囊，更加事半功倍。

1. 煮麵條需要足夠的清水，所以鍋子容量不可太小。

2. 水滾後，才放入麵條。

3. 烹煮時保持大火。

4. 烹煮時間不可過長，一般1 - 2分鐘即可。

5. 烹煮期間以筷子不停輕輕攪動，讓麵條與麵條之間保持足夠空間，以免糾纏一起。

6. 準備食用冰水，把烹煮後的麵條極速撈起，以冰水略為沖洗降溫，隔乾水份即成。

這樣做出來的素麵條，入口清爽「滑捋捋」，簡簡單單伴以超市有售的現成冷麵汁及飯素同吃即可。花巧一點，可預做幾道前菜置於雪櫃，隨時取出跟素麵作伴。這裏分享三款前菜，兩素一葷，閑人可作參考。

1. 黑麻油蓮藕片(素食)

- 蓮藕洗淨切薄片。

- 慢火預熱小鍋，不用加油，放入蓮藕片，加少量清水，不用加蓋慢煮至軟身。

- 以鹽調味，熄火，注入黑麻油拌勻。

- 待涼，放入食物盒，置於雪櫃可存放兩、三天。

2. 蒜泥薑汁茄子 (素食)

- 茄子洗淨切小丁狀。

- 預熱小鍋，不用加油，放入茄子，慢火乾煎至軟身。

- 加入蒜泥、薑汁，以鹽調味，即成。

- 待涼，放入食物盒，置於雪櫃可存放兩、三天。

3. 柚子醋漬洋葱腩片 (葷食)

- 豬腩肉洗淨，切薄片，以鹽、糖、紹興油略醃15分鐘，隔水蒸熟，待涼。

- 洋葱洗淨切幼條，預熱小鍋，不用加油，放入洋蔥，慢火煮至軟身，待涼。

- 取日本柚子醋、鰹魚汁及壽司淡豉油各少許，拌勻。

- 把洋葱腩片放入食物盒，注入上述醬汁，盡量蓋過所有材料。

- 置於雪櫃醃漬半天即可食用。