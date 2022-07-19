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19/07/2022

Free Time愈多愈好？未必！研究：休息15分鐘壓力倍增！休息時間過多令人幸福感下滑！怎樣才是「理想的休息時間」？

#美國研究 #健康研究 #休息 #自由時間 #健康 #研究 #賓夕凡尼亞大學華頓商學院 #Marissa Sharif #休息時間
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Text: Christy Yiu

　　打工仔每日朝9晚6，放工回家只想好好休息一下！對你來說，要多久時間才算得上一個「理想的休息時間」？1小時？3小時？或是一整天？相信大家也有不同答案！但有研究發現，原來自由時間太多，未必是一件好事！

 

自由時間超過5小時，幸福感開始下滑？

 

　　賓夕凡尼亞大學華頓商學院助理教授Marissa Sharif曾就「理想休息時間」進行研究，研究分析了逾2萬名美國人在自由時間和幸福感之間的關係。結果發現，當自由時間增加，人的幸福感也會隨之增加；但當自由時間超過2小時，快樂曲線就開始變得平緩，在5小時後，幸福感更開始下滑！研究結果顯示，自由時間和幸福感之間的關係，並不是直線上升，而是呈現一個倒U型！

 

《我要準時下班》劇照

 

過多自由時間令人覺得一事無成！

 

　　團隊其後進行分組研究，把參與者分成3個組別：第一組人想像自己在至少六個月中，每日分別有15分鐘自由時間；第二組人每日有3個半小時自由時間；第三組人則每日有7小時自由時間。結果顯示，第一組人表示自己壓力倍增，而第三組人則覺得自己一事無成！

 

　　在幸福感方面，擁有7小時自由時間的人的幸福程度亦比3個半小時自由時間的人低。研究團隊指，太少自由時間會令人覺得沒有足夠的時間做自己想做的事，因而產生壓力；但若然有大多自由時間，人卻因無法填滿充裕時間而感到失落。

 

　　不過，香港人日忙夜忙，自由時間實在得來不易！如果每日給你7小時自由時間，你又會怎樣過？

 

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