舊同學G跟我同齡，都是公屋長大，有一段很長的時間，我倆有影皆雙，一起讀書一同嬉戲。

窮家孩子，沒餘錢買甚麼玩具毛公仔，想玩甚麼，自己動腦筋，我比較天馬行空，小念頭不斷，說了出來，交由G實踐。G富藝術感，手藝很強，當年把玩的一概小玩意，都是她親自操刀動手做的，那是我們創意大爆發的年代。

我們都知道自己的家很窮，但沒抱怨沒擔憂，是因為窮家孩子早熟懂事？是因為我們相信明天會更好？還是我們早已把那股負能量深藏骨髓，把真實情緒遮掩，沒發出來，騙人騙自己？

大學畢業之後，各自過著癲喪狂的日子，拍拖分手再拍拖，搵工離職再搵工，好不容易，工作跟情感表面都穩定下來，我們又忙不迭的買樓結婚四出旅遊吃喝玩樂。

我倆早已分道揚鑣，不像從前親近，但生命軌跡，幾乎一模一樣，可惜大家沒有聯絡，她病逝的消息，都是朋友圈中傳來。

G沒有甚麼大病患，經年累月犯著的都是一般城市人的小毛病，如失眠、濕疹、頭痛、胃痛、便秘等，一直都是中、西醫雙管齊下，當然還有定期約見心理醫生。

她四十五歲離婚，沒子女，一人獨居，離世前已半退休，父母健在，尚有一妹。幾十年來，G跟家人的關係都很差，談不上甚麼大仇恨，就是活在一起，大家討厭大家。

話不投機也罷，互不理睬、沉默不語最低限度換來耳根清靜，偏偏四人都要逞強，從前住在一起，終日迫在狹窄的家裏自設論壇，事無大小，各執一詞，肉太鹹菜太淡、水太熱湯太冷，通通都要鬥嘴，每天吵吵鬧鬧，累了就睡，醒來又再開壇。

跟G常常黏在一起的日子，我總是勸她好歹退一步，明知一切都是無謂廢話，何必爭拗？何必執著？白白浪費人生。

據說G跟丈夫的關係也不好！男人，是自己揀的，當初走在一起，是兩情相悅，期間究竟經歷了甚麼事情，令二人最終無法走下去？

記憶中的G，某程度上相當寡言，但並不代表她沒想法，對於是非黑白、善惡對錯，G有一套自己訂立、牢不可破的嚴格標準，自己努力奉行的同時，也以此標準量度身邊的親朋好友。

這樣的人生，多累？

人無完人，何必自設高難度關卡，令自己時刻面對生命中的「無能為力、無可奈何」？

放過自己，不是認命不是逃避，是跟自己好好和解，有些人不想見、有些事不想做，因為每一次見著做著，都會令自己很累，當這種異常的疲倦感令自己有一刻感到憤怒沮喪，我們就知道，是時候放手了。

病，都是鬱出來的！

我們沒責任成為別人期望的那一個「我們」，我們亦不要迫逼某某成為我們心目中的「某某」。

調整自己對人對事的看法，釐清自己跟每一段關係互動時帶來的影響，嘗試在每一次互動的過程，微調自己的反應，包括用字、語氣、眼神、動作和速度，例如過往每次跟對方吵鬧對峙，你都會即時反唇相譏，今次不妨換一套方法，靜默離開，跑去買兩杯雪糕或兩件蛋糕，回頭獎勵自己獎勵對方。

「逆向思維」可能有機會突破持續半生、糾纏不清的人際僵局，試一次，未必成功，但在嘗試一刻，我們已經在創造全新的經歷，歷史也正在改寫。

不要覺得蝕大本，明明是對方胡鬧不知所謂，一次又一次，自己退讓還要花費，選擇退一步，就是大智慧、就是跟自己和解。大家消消氣，再吃點甜，心情好轉，萬事有商量。

嘗試過後，可以再吵鬧，再嘗試，再吵鬧，這就是我們的人生功課。把既定的觀念和生活模式，作出調節，反正世事分秒變動，抓緊大原則便可以，枝節任其自然發展。

讓自己好過點，就是養生活命的第一步，不是說這樣就可以長生不老，坦白講，我們幹嗎老要想著長生不老當活喪屍？老老實實，善待自己，好好的吃好好的睡，輕鬆自在漫步到人生終點，這不是更美妙嗎？