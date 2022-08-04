持小朋友常發忟憎、故意惡作劇，未必全因頑皮。有精神科專科醫生指，若發現孩子持續6個月以上，經常出現發脾氣、敵視師長、反抗規則及故意惹怒別人等情況，有可能是患上對立性反抗症（Oppositional Defiant Disorder, ODD）。若不接受治療，日後有機會演變為品行障礙，做出虐待動物等殘酷行為，甚至發展為反社會人格障礙。

林美玲醫生（資料圖片）

香港精神科醫學院副院長（教育事務）林美玲醫生指出，判斷子女是否ODD，時間性十分關鍵︰「常見ODD徵狀包括易發脾氣、忟憎、易嬲、愛與師長爭辯、拒服從命令，亦愛惡作劇故意惹怒別人，有報復性心態等；只要出現4種以上徵狀，並持續逾6個月以上，可能已患上ODD。」

演變為反社會人格障礙 或會犯罪





林指，ODD多屬先天遺傳，本身患注意力不足過動症（ADHD）或有學習障礙，尤其高危︰「ODD患者通常早於幼稚園已發病，但家長一般至初小才感到『困擾』而帶孩子求醫；年幼患者以男童居多，至青春期及成人後，男女比例已無大分別。」而環境因素如師長體罰打罵，亦可能深化ODD患者反抗及以暴易暴行為。

林續說，過去ODD患者多被視作頑皮，成長期經常被責罵，但行為一直無被糾正，除了易出現抑鬱、焦慮等情緒病，亦可能惡化為品行障礙（Conduct Disorder），「例如虐待動物、打人、講大話，甚至出現放火、毁壞公物等犯罪行為，愈來愈反社會，甚至演變為反社會人格障礙，增加成為罪犯的機會」。

治療ODD需建立良好行為規範，林強調父母並非不可鬧子女，而是要定性「想與不想子女做的行為」，並有正確賞罰，例如有做好功課要讚賞，發脾氣時要入「靜思閣」反省等，「最忌是有錯誤行為時稱讚，如貪得意讓孩子拿着啤酒、煙仔影相等，都是錯誤示範」。

賞罰分明 助糾正子女行為

疫情下轉為上網課，孩子缺乏學校生活嚴明規範，復課後又常面臨考試及趕課程的壓力，林指今年ODD求診個案增2成，「多數是返學後大發脾氣，經學校轉介求診」。有病例是小四男生因不滿被父母勸做功課，「掟爆4、5個文件夾板、推冧晒啲枱」。過去亦有小二男生將膠水倒在老師凳上取樂，亦有小五男生模仿電影將白板刷夾在門上，希望老師開門時「中頭獎」，形容「相關惡作劇絕非無傷大雅」。