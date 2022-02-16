第五波新冠肺炎疫情籠罩香港，幾何級數上升的感染個案迫爆公營醫院，不少確診者因缺乏床位而無法入院，只可進行家居隔離，徬徨之情可想而知。為協助減輕公營醫療負擔和顧及家居隔離人士的就醫問題，中醫業界正迅速組成抗疫應變隊伍支援家居隔離人士，其中一項嶄新工作是提供遙距診療服務。

隔空診療毋須見面，只需利用手機或電腦作為診療平台，就可診症和施藥，這做法可避免醫患之間的交叉感染，又可迅速及時地給病人處方服藥，亦是疫毒橫行時的「非常時期非常手段」。

如果你確診新冠肺炎而又處於家居隔離階段，又希望得到中醫藥的診療，可以進入以下網址或平台，聯絡名單上的中醫師進行隔空遙診。（往後有更多的中醫學會和中醫師投入服務的話，網頁會再更新。）

遙距診症服務有收費、義診、半義診，求診者可按需要向相關中醫或機構查詢。



1. 香港註冊中醫學會

網址

或

中醫師提供遙距醫療服務名單

或

香港註冊中醫學會「抗流感抗疫症應變小組」

2.香港浸會大學中醫藥學院臨床部



3. 星科中醫雲、《中醫‧生活》月刊合辦



兩間機構聯合發起「民間中醫結盟抗疫」行動，共33間中醫診所提供服務。



網址

