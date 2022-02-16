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16/02/2022

支援家居隔離確診者！中醫遙距診療服務登場！過百位中醫師On List！（附中醫名單及聯絡方法）

#中醫師名單 #防疫 #家居隔離 #非常時期非常手段 #新型肺炎 #中醫 #疫情 #第五波 #香港註冊中醫學會 #遙距診療〉交叉感染 #遙距診症 #確診 #中藥 #抗疫 #新冠肺炎
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Text: 註册中醫師陳靜茹

　　第五波新冠肺炎疫情籠罩香港，幾何級數上升的感染個案迫爆公營醫院，不少確診者因缺乏床位而無法入院，只可進行家居隔離，徬徨之情可想而知。為協助減輕公營醫療負擔和顧及家居隔離人士的就醫問題，中醫業界正迅速組成抗疫應變隊伍支援家居隔離人士，其中一項嶄新工作是提供遙距診療服務。

 

　　隔空診療毋須見面，只需利用手機或電腦作為診療平台，就可診症和施藥，這做法可避免醫患之間的交叉感染，又可迅速及時地給病人處方服藥，亦是疫毒橫行時的「非常時期非常手段」。

 

　　如果你確診新冠肺炎而又處於家居隔離階段，又希望得到中醫藥的診療，可以進入以下網址或平台，聯絡名單上的中醫師進行隔空遙診。（往後有更多的中醫學會和中醫師投入服務的話，網頁會再更新。）

      遙距診症服務有收費、義診、半義診，求診者可按需要向相關中醫或機構查詢。

 

 1. 香港註冊中醫學會

網址

 

中醫師提供遙距醫療服務名單

 

香港註冊中醫學會「抗流感抗疫症應變小組」

 

2.香港浸會大學中醫藥學院臨床部

 

　　

 

 

 

 

3. 星科中醫雲、《中醫‧生活》月刊合辦

 

兩間機構聯合發起「民間中醫結盟抗疫」行動，共33間中醫診所提供服務。

網址

 

 

 

 

 

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