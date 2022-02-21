疫情持續惡化，各區檢測站現長長人龍，不少人擔心排隊檢測反而增感染風險，而選擇在家自我檢測，繼疫情初期搶口罩，快速檢測工具在第五波疫情下亦成搶手貨。市面上有形形色色的檢測工具，產自世界各地，別貪平隨便亂買，萬一購得質素參差的產品，檢測結果出現誤差，影響治療之餘，或為身邊人帶來感染風險！那麼應怎樣選擇檢測套裝？使用時又應怎樣提高結果準繩度呢？

1. 宜選快速抗原工具

現時檢測新冠病毒的方法，主要分為三款，包括核酸檢測（PCR）、抗原檢測（Antigen）和抗體檢測（Antibody）。核酸檢測為現時診斷的黃金標準，可偵測基因內的病毒，即使體內只有微量病毒都能檢測得到，是三種測試中靈敏性最高，但操作複雜，費用較高。

抗體檢測則透過採集血液樣本，檢測血清內的病毒抗體。不過抗體一般於感染病毒後一兩周才出現，患者染疫後若身體未產生抗體，或未能透過檢測得知，故不適宜用作早期診斷。

而現時市面上大部分快速檢測套裝，都是檢測病毒抗原，即偵測病毒表面的蛋白質。因其採樣方便，成本低，又能在短時間內得出初步結果，適宜用作快速篩檢。不過要留意病毒量低或現假陰性結果，別因結果陰性而鬆懈。

（iStock圖片）

2. 留意特異度及靈敏度

與衡量口罩防護能力的BFE、PFE、VFE一樣，評估抗原檢測工具的檢測效能都有一定標準，留意其靈敏度(sensitivity)和特異度(specificity)。

靈敏度是指在受感染人士身上檢驗出陽性結果的能力，而特異度為在非感染人士身上檢出陰性結果的能力，分別針對「真陽性」和「真陰性」的機率，以特異度為例，百分比指的是一個沒有感染新冠病毒的人，檢測後出現陰性的機會有多大。世界衞生組織建議測試的靈敏度最少有 80%，特異度則最少有97%。

始終快速抗原檢測的靈敏度較核酸檢測低，尤其在無症狀感染者身上，政府指快速抗原測試不能取代核酸檢測，即使快速抗原測試結果呈陽性，仍需以核酸檢測覆檢。

3. 政府認可的檢測工具

除了留意靈敏度和特異度，亦應選購獲美國食品和藥物管理局（FDA）、歐盟和政府認可的檢測工具。

目前獲政府認可的快速檢測生產商有三間，包括相達生物科技（INDICAID）、羅氏（ROCHE）及雅培（Panbio）。去年社署曾要求安老院及殘疾院舍的探訪人士需採用出自以上三間生產商的快速抗原工具，大家不妨參考：

1. 相達生物科技：妥析® COVID19 快速抗原檢測試劑盒

2. 羅氏診斷（香港）有限公司：SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal、SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

3. 美國雅培：Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Devi

4. 快速檢測陽性後，下一步怎麼辦？

快速檢測呈陽性，醫管局不建議患者到急症室覆檢，怎麼辦？首先應保持冷靜，參考衞生防護中心的指引：

- 市民應再進行核酸檢測

- 邀請親友協助取得和運送樣本收集包，以作覆檢

- 做好個人防護措施，盡量留在家中

- 若覆檢呈陽性，檢測者會被列為陽性或初步陽性個案處理

- 若市民在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見

- 若市民出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸及心胸痛等），應致電999熱線盡快入院

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