  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

24/02/2022

連花清瘟膠囊 | 衛生署檢2款未經註冊連花清瘟膠囊！消委會籲停用！買中成藥要留意邊啲編號？

#抗疫 #中成藥 #中藥 #衞生署中醫藥規管辦公室 #未經註冊藥物 #新冠肺炎 #消委會 #疫情 #新型肺炎 #衛生署 #連花清瘟膠囊
  • 收藏文章
Text: Ariel Chan

　　眼見第五波疫情愈趨嚴峻，你和我都人心惶惶，大家紛紛搶購不同的藥物看門口。其中，標榜有治療發燒、咳嗽、頭痛等病徵的連花清瘟膠囊更掀起瘋搶潮。不過，衛生署近日就發現市面上出現兩款未經註冊的藥物，消委會呼籲停用！最近有買過這款藥物的話，就要留意啦！

 

　　衛生署早前突搜查多區藥店，檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」；消委會選擇月刊的Facebook亦指出，目前處於調查階段，暫時未有接獲不良反應報告，提醒未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對健康構成風險，呼籲大家立即停用，建議將未經註冊藥品親自送至衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

 

（圖片來源︰政府新聞稿）

（圖片來源︰政府新聞稿）

 

點樣選購中成藥？

 

　　衛生署和消委會提醒大家，所有已註冊的中成藥於標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或『HKP-XXXXX』，註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為『HK-XXXXX』。大家買藥物旁身時記得留意一下！

 

衞生署中醫藥規管辦公室

 

地址：觀塘巧明街100號 Landmark East 友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
Gym Come True
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk