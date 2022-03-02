第五波疫情持續嚴峻，加上社區檢測中心輪候需時，市民對病毒檢測的需求大幅增加！旅遊網站Klook宣布將送出10萬套快速抗原檢測包，除了捐贈給社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、長者、兒童等，更會在Klook網上平台免費派發予香港市民！點樣先拎到？即睇！

最新消息：3月2日至3月3日期間，大家可於Klook專頁上登記領取，成功申請人士可獲得3盒快速檢測套裝，將會由Klook經快遞送出，最快於3月上旬送達登記住址。必須留意的是，3月2日為特選用戶優先登記日，3月3日才會開放予全香港市民免費登記。

Klook特選用戶登記方法

登記日期：3月2日中午12時起至晚上11時59分

登記方法：透過電郵通訊的優惠碼，於Klook網站登記領取。

其他香港市民登記方法：

登記日期：3月3日下午3時起至3月6日晚上11時59分

登記方法：登入Klook帳戶，於Klook網站輸入兌換優惠碼「STAYHEALTHY」即可下單領取「Hightop Covid-19 快速檢測套裝」3盒。

Klook免費派發快速檢測包詳情：

領取方式：由Klook經指定快遞送到登記住址（費用將於下單時收取）

數量：每位成功申請用戶可獲得3盒快速檢測套裝

到貨日期：3月2日成功下單將會在3月4至19日送達貨品；3月3日成功下單將會在3月21至26日送達貨品

送貨時間：上午10時至晚上7時

Klook將送出10萬套「Hightop Covid-19 快速檢測套裝」，讓市民可安在家中進行病毒測試。測試套裝準確度達98.04%以上，最短只需約15分鐘即可獲得測試結果。

Klook將送出10萬套快速抗原檢測包，包括捐贈予「香港基督教服務處」、「基督教勵行會」、「願望成真基金會」及 「外勞事工中心」等社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、弱勢長者、患病兒童、外籍傭工及服務單位的前線員工！

此外，Klook亦將於於Klook網上平台免費送出快速檢測包予香港市民，有關詳情將於本周稍後時間公布，預計下星期開放登記領取，大家記得留意Klook網站的最新消息啦！



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