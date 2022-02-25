疫情反覆，有不少市民已經接種了疫苗。接種疫苗後，不少人都出現作感冒的情況，例如口乾、喉嚨痛、鼻塞，甚至手臂會感到痛楚。究竟我們要如何解決呢？今集就會跟大家講講如何紓緩副作用和提升免疫力的小貼士！

註冊中醫師楊明霞

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