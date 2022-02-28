本周，新冠肺炎變種病毒Omicron令全球疫情繼續升溫，就香港的確診數字，也屢創新高，所以每日都有不同病友因染疫而預約網上視像診斷服務。

上一期，也在此專欄跟大家分享過，從中醫角度分析和處理第五波Omicron肺炎疫情。怎料一周後，疫情更見嚴重。

始終性命攸關，加上壓倒疫情，是當前首要的任務，所以一定要跟大家分享一下，從本周視像診斷中，所得知的疾病情況和最新病情發展。 當然，我絕對樂意分享若果中招，如何作初步處理和禁忌。

近一周患上新冠肺炎患者的表現，跟之前的相同之處，多見：初起頭痛、打噴嚏、流鼻水、少許鼻塞、喉嚨痛或癢、些微白稀痰（亦有黃稠痰）和疲倦等一系列感冒症狀，情緒不穩、睡眠質素欠佳等。自行檢測多見陰性。

大約兩天後，開始出現聲沙、咳嗽，有些患者會咳出帶血絲的黃或淡黃稠痰。此時，自行檢測，多見陽性確診，當然，亦有些患者一開始發病已自行檢測到陽性。

不同之處有二點。

第一點：

出現不明原因的關節和肌肉疼痛，包括：頸痛、腰痛、肘關節、手指或膝關節疼。

第二點：

耳鳴、耳痛。

原因：從中醫角度來看，春天就是肝氣升發的季節。 肝臟主要功能：調氣血、養筋利關節、管轄情緒、平衡內分泌和排毒等。

然而，由於我們身體對新冠肺炎變種病毒Omicron的毒性陌生（因為並非從小習慣性接觸），加上春天主要領頭的臟腑是肝臟，所以，當病毒進駐到體內，肝臟便會衝出來同時警覺性提升排毒機制，若果未能及時把毒疫排出體外，便會影響到肝臟的平衡，繼而令身體氣血功能不穩、情緒不安、內分泌失調和排毒系統混亂等。

肝腎同源，皆造氣血。 意指肝和腎就好比哥哥與弟弟的關係，若果哥哥辦事不力，便由弟弟擔當。 所以當肝臟受損，便會將問題交殖托於腎臟。 腎主管：秘尿系統和生殖器官，同時開竅於耳。若果腎臟功能失調，便會出現耳痛、耳鳴、大小二便不穩和內分泌失調（如：月經紊亂、失調、閉經、不孕、不育和性慾減退等）。

所以，當出現不明原因的關節和肌肉痛，就表示病毒已威脅到肝臟。

若果出現耳鳴、耳痛，代表腎臟已受損。

一再強調，最好不要自行服用藥物，因為無論你服用任何藥物，都要經過肝臟處理。中醫講求整體觀念，每個人都有個體差異，若果服用的藥物與個別症狀不配，不但病情無法獲得改善，反而傷及肝和腎臟，進一步損害身體健康，實在不容忽視。

要服藥，務必請諮詢醫生，尋求專業意見，避免藥石亂投又傷身，此乃大忌。

若果進行網上視像診斷後，湯藥未到手，可以嘗試自行用以下方法，將不適稍為緩減。

（網上圖片）

1.大量飲用熱檸檬水，有助增加體內維生素C，加強抵抗力，同時藉著水份將體內病毒量稀釋，繼而排出體外。

2.·做足保溫。根據個人經驗，此病毒喜寒濕惡溫熱，所以當天氣寒冷病毒便肆虐。若遇上濕重體質，更是最適合不過。所以病毒喜在寒濕體質之人身上植根。

3.按穴位。

穴位：合谷。

功效 ：

- 合谷穴是止痛大穴，主治頭痛、眼睛痠痛、牙痛、喉嚨痛等頭面部的疼痛，此外也有助於緩解經痛、腹痛、肩臂疼痛等。

- 預防感冒、鼻塞、過敏、耳鳴、眩暈等。

- 通血路、降血壓、防中風。



合谷穴位置

合谷穴位置是在手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處。

按法：

應該朝著食指方向按壓而不是朝掌心按，按壓時會有痠脹的感覺。用大拇指揉按對側手的合谷穴，每次揉按5秒，按壓15下，交替按壓另一隻手。

禁忌：

禁食生冷、油膩、煎炸、燒烤、火鍋、辛辣、胡椒、奶類製品、過量澱粉質、燉橙、燉洋葱、焗薑茶和焗陳皮水等，管不了嘴巴，吃錯了，隨時咳你幾個月。

以上資訊，希望有助大家對新冠肺炎變種病毒Omicron有更深的了解。





