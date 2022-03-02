第五波疫情持續嚴峻，確診人數每日不斷攀升，但由於醫院床位有限，加上社區隔離設施不足，政府呼籲輕症者可留家休息並自行服用成藥紓緩不適，故大部分初步確診／確診病人以及快速測試陽性者只能留在家中服用成藥「自救」，發燒就食Panadol、咳就飲止咳水……事實上，不少人都會在家中常備非處方藥物（詳情可參考香港藥物監管系統簡介），包括一般傷風藥、退燒藥和止痛藥，或者還會有由醫生處方但還沒吃完的藥物，此時此刻就非常有用！

不過藥從來不能亂吃，買成藥前最好先了解藥物成分！皆因不同牌子的藥品所含有的藥物成分不同，成分本身或分量就未必適合每一個人，又或多款成藥一起吃，藥效可能重疊［譬如必理痛（Optizorb配方）含500毫克撲熱息痛（按此了解）、幸福止痛素含250毫克撲熱息痛（按此了解） ］。

所以大家去購買成藥時，記得留意包裝上的成分組合及標籤，或者去有具有RX標誌的「藥房」買藥兼諮詢當值藥劑師意見，尤其是是孕婦、兒童、授乳媽媽，因為不慎服用藥物或可致嚴重後果！香港醫院藥劑師學會日前發布《常用於舒緩新冠肺炎輕微症狀的藥物》，正好就上述人士提出用藥須知，更說明各類常見藥物成分的使用風險！有基本認識，買藥安全啲，同藥劑師溝通都方便啲，即睇！





如果兒童及青少年、孕婦、授乳媽媽有以下徵狀……

1. 發燒

可服用撲熱息痛（Paracetamol／Acetaminophen），適用於兒童及青少年（6-18歲）、授乳媽媽及孕婦。亦可服用布洛芬（Ibuprofen），但孕婦忌服，或會影響胎兒的心肺功能。

不宜服用阿士匹靈（Aspirin），會令兒童及青少年引起雷爾氏綜合症、或影響胎兒在子宮內發育、或增加孕婦出血風險。

（圖源：pixabay）

2. 喉嚨痛

10歲或以上兒童可服用地喹氯銨（Dequalinium chloride）；但因沒有關於孕婦及授乳媽媽的安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

3. 痰咳

兒童及青少年、孕婦均可服用乙酰半胱氨酸（Acetylcysteine）；但對授乳媽媽沒有充足的安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

兒童及青少年、孕婦亦可服用癒創甘油醚（Guaifenesin）；對授乳媽媽沒有充足的安全數據，但對兩個月以上的嬰兒造成負面影響的機會不大。使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

兒童及青少年可服用溴己新（Bromhexine）。由於溴己新會穿過胎盤，藥廠不建議懷孕婦女使用（尤其妊娠第一期）；溴己新亦會分泌於母乳中，暫時沒有數據顯示藥物對哺乳中嬰兒是否有影響，但藥廠不建議使用。

氨溴索（Ambroxol）同樣適用於兒童及青少年，但孕婦忌用（尤其妊娠第一期），有數據顯示，氨溴索於懷孕第二十八週後的孕婦使用不會對胎兒造成負面影響，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。由於氨溴索會分泌於母乳中，暫時沒有數據顯示物對哺乳中嬰兒的影響，但藥廠不建議使用。

（圖源：pixabay）

4. 乾咳

兒童及青少年可服用福爾可定（Pholcodine）；對孕婦沒有充足的安全數據，使用前請諮詢醫生或藥劑師。由於福爾可定會分泌於母乳中，授乳媽媽須平衡療效和風險，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

兒童及青少年亦可服用右美沙芬（Dextromethorphan）；有部分研究建議右美沙芬只適用於部分有需要孕婦，且應避免使用含酒精配方，孕婦使用前請諮詢醫生或藥劑師。至於授乳媽媽，暫時未知右美沙芬會否分泌於母乳中，且哺乳時應避免使用含酒精配方，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

5. 流鼻水

氯苯那敏（Chlorpheniramine）、氯雷他定（Loratadine）、西替利嗪（Cetirizine）全都適用於兒童及青少年、孕婦、以及授乳媽媽。

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