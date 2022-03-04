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04/03/2022

中央援港5萬盒「連花清瘟膠囊」今日網上登記申領！每人2盒！先到先得！（附登記連結）

#防疫 #中藥 #全港社區抗疫連線 #連花清瘟膠囊 #抗疫 #中央援港 #新冠肺炎 #疫情 #藥物 #新型肺炎
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Text: Yan Law


       中央援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」將於今日（3月4日）透過「全港社區抗疫連線」公開派發！中午12時起，只要透過網上成功登記，即可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預料有25,000名申請者受惠！

 

 

       「全港社區抗疫連線」表示，是次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。此外，為減少接觸傳播機會，是次分發會以「點到點」專人方式送達，申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18個行政區域中所屬的小區。



登記網址（3月4日中午12時起開放登記）


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