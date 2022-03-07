本港爆發第五波疫情，政府早前宣布快速測試陽性結果亦可當確診跟進，惟快測陽性平台遲遲未有推出，致令大批快速測試呈陽性市民仍未能呈報！政府今日（3月7日）終於推出快測陽性呈報平台，所有申報者必須在快速測試陽性後的當日或翌日進行申報，即3月6日及7日陽性可於今日申報！申請人需要提供快測陽性的照片，以及提供自己及同住家人的資料，並需要提供個人病徵、家居環境等基本資料。至於2月26日至3月5日經快速測試呈陽性的人士，則可於3月14日前補交資料，因他們感染病毒已有一段時間，相信大部分人已康復，中心未必會跟進，但申報後可讓中心掌握資料。

成功呈報後，將會在24小時內收到短訊，屆時須使用所提供的連結上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。當局將會安排部份呈報個案作核酸覆核測試，承辦商會在呈報當日或盡快到呈後人士居所作鼻咽拭子檢測作核實；亦會盡快向呈報人士派發手環及抗疫包。

衞生防護中心總監徐樂堅指，如果市民不懂使用快速測試平台，亦可致電熱線1836119呈報個案，該熱線設有自動系統，可協助市民登記身份證及電話號碼，衞生防護中心將會聯絡有關市民以完成申報程序，不過需要較長時間去跟進。

快測陽性呈報平台：www.chp.gov.hk/ratp

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