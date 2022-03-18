為加強新聞發布工作，由3月9日起，除星期二外，林鄭月娥每日都會與相關局長交代抗疫工作進展。每日下午4時半的疫情記者亦會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。

即睇最新疫情（按此）

確診者住所名單｜實用連結（按此）

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【最新抗疫政策】即睇記者會重點一覽！

3月18日更新：

行政長官林鄭月娥聯同勞工及福利局局長羅致光，交代就業情況及就業支援。林鄭指，為遏止失業率繼續上升，港府擬推兩項支援措施，包括：

1. 擬動用30億推出「臨時失業支援計劃」，為短暫失業人士提供一筆過1萬元援助金，全職、兼職、自僱都可申請。下星期三（3月23日）起接受申請，申請人須於去年第四季內至少一個月有工作，提交申請前要連續30天內沒有工作；無強積金戶口人士亦可申請。（按此睇詳情）

2. 推出「2022年保就業」計劃，將提供為期3個月的工資補貼，涉款260億至310億，料惠及110萬至130萬僱員。林鄭表示，今次聚焦受第五波疫情影響的中小企，計劃主要內容為：

（A）提供3個月工資補貼，涵蓋2022年5月至7月，透過僱主發放

（B）工資補貼必須用在僱員身上，每名僱員資助額劃一為8,000元；同時設定受惠僱員工資上限，僱員月入須低過3萬元

（C）僱主可提出獲資助傭員人數，資助期聘用不少過提出獲資助僱員的數目

（D）剔除無受疫情影響的行業，包括大型超市、藥房、銀行、速遞、廣播業等

3月17日更新：

行政長官林鄭月娥聯同食衞局局長陳肇始、醫管局行政總裁高拔陞，交代治療新冠病人事宜。林鄭指，由於第五波疫情感染個案非常多，加上香港是人口老化社會，看到很多長者受感染而需要治療服務，內地專家建議集中資源治療，減感染、減重症、減死亡，優先以老年病患作關注人群。

1. 加強人手以照顧入住亞博館的長者。過去兩周有內地援港醫療隊抵港，正計劃於亞博館與醫管局一起照顧病人，雙方已就治療、處方藥物，整個流程作深入詳細討論。高拔陞指，內地醫療隊來自傳染病科、感染控制等領域，亦有不同地方的抗疫經驗，包括武漢，照顧新冠病人經驗豐富。

2. 昨日有多名長者在亞博館送院後離世，林鄭對此感到遺憾，稱亞博館總使用率不高，主要在於欠缺人手，故已向中央請求派出援手，主要來自廣東20多間醫院。

3. 被問及全民檢測安排，林鄭指網上傳聞檢測日期非官方全民檢測消息，但明白社會盼盡早得到有關消息，故未來數天會公布最新抗疫政策。

3月16日更新：

行政長官林鄭月娥聯同食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅，交代最新疫情、加強長者及確診者的支援工作事宜。

1. 衞生防護中心已於2月25日接受快速抗原檢測包（RAT）陽性結果為確診個案，並於3月7日推出網上系統「快速抗原測試陽性呈報平台」，由2月26日至3月5日期間，一共收到184,390申報個案。徐樂堅表示，收到個案後會抽樣做核酸覆核，約30宗個案呈陰性結果，需跟進調查。

2. 港大團隊監察市民出行水平回升，提醒市民出行頻密社區傳播風險更高，呼籲市民嚴守社交距離措施。

3. 將洪水橋隔離設施改為長者隔離及暫託中心；180名內地人員已來港並完成培訓，將在長者暫托中心工作。

4. 採用「逆隔離」。社署已安排2間已獲發牌新院舍，提供約200床位，如院舍出現感染，可安排未染疫長者入住。





3月14日更新：

行政長官林鄭月娥聯同醫管局行政總裁高拔陞、政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人暨港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅、港府專家顧問暨中大呼吸系統科講座教授許樹昌，交代治療新冠病人的工作。

1. 有關藥物供應方面，醫管局早前已購入兩款抗新冠口服藥物，包括早前已讓部分病人服用的莫納皮拉韋（Molnupiravir），以及今日抵港的帕克斯洛維德（Paxlovid）。兩款藥物均可牽制到病毒繁殖，主要用於病情有惡化風險的病人，包括70歲或以上長者、長期病患者（例如糖尿病）、免疫系統失調人士（例如腎衰竭、肺部長期病患等），以及未完成接種新冠疫苗的人士（即未打齊3針科興及兩劑復必泰疫苗）。惟前者為核甘酸類化合物，會影響嬰兒生長，因此不適合懷孕人士及餵哺母乳的媽媽。

2. 指定診所將會增至23間，會預留一半籌號予長者及高風險病人。

3. 中央正式分批派內地醫護到港協助，首批75人將於今日抵港，參與治療新冠病人的工作；另有約300人於本周內來港。林鄭指，日後將有更大批醫護陸續來港，提升醫管局治療功能。高拔陞表示，過去一周已與內地抵港的專家作出商討，在治療及觀察方面是非常相似，相信合作的問題不題，至於病歷記錄方面已安排中文輸入的方法，又指兩地醫護在中英文運用也很好。



4. 兩個長者暫托中心分別選址在彩雲道及石硤尾體育館。