10/03/2022
新冠後遺症｜新冠患者康復後仍乾咳有痰、喉嚨乾燥？港大中醫藥學院推薦3湯1粥，促進病後復元！（附4款湯水藥膳食譜）
本港第五波疫情嚴峻，每日確診數字數以萬計，死亡人數亦逾百，可幸每日亦有不少新冠肺炎患者康復出院，或在家休息數天後恢復健康（註：居家隔離的新冠患者，須在檢測陽性當日起計14日或7日後，取得陰性結果才可自由離家）！大病初癒，調理身體是首要，香港大學中醫藥學院副教授陳建萍表示，處於康復期的患者多有氣陰兩虛及肺脾氣虛兩個證型，即乾咳少痰、口咽乾燥等，建議新冠肺炎患者在康復期可服用湯水藥膳，譬如沙參玉竹湯水、蓮藕馬蹄湯、百合蓮子粥等，促進病後復元！
即睇港大中醫藥學院副教授陳建萍推薦的4款湯水藥膳：
1. 沙參玉竹湯水
食材：北沙參20克、南北杏各12克、玉竹20克、雪梨（帶皮）2個、百合20克、蓮子25克、白果12顆、黑木耳3至5克、陳皮1塊、馬蹄10粒、白蘿蔔（帶皮）半個（約300至400克）
功效：補益氣陰，潤肺化痰；促進呼吸道疾病的康復
主治：氣陰兩虛
做法：浸泡洗潔的雲耳，以上諸味用8至10碗水，煎煮30分鐘即可
用法：代茶水，頻服用；以上為2至3人一次用分量，可連吃1至2周或以上
中醫認為，北沙參有養陰清肺、祛痰止咳的功效。
（圖源：iStock）
2. 益肺健脾湯
食材：白蘿蔔一個（約500克／切塊）、白蓮子30克、百合20克、海底椰15克、五指毛桃70克、黃豆30克、生薏仁30克、山楂15克、紅棗3枚、陳皮1塊、雲耳5克、生薑3片、瘦肉或排骨300克、生薑3片
功效：益肺健脾
主治：肺脾氣虛兼痰瘀
做法：浸泡洗潔的雲耳，上諸食材用10碗水，大火滾後轉文火煲煮100分鐘左右即可
用法：以上為2至3人一次用分量，每周可煲2至3次，可連吃半月以上
五指毛桃
3. 蓮藕馬蹄湯
食材：蓮藕1節（約200克）、雲耳5克、馬蹄15粒、陳皮1塊、或加魚腥草30克、泥鰍200克、或瘦肉、或排骨300克、生薑3片（後下）
功效：清餘邪，益肺氣，養肺陰；促進呼吸道疾病的康復
主治：大病初愈，氣陰不足
做法：洗淨泥鰍或瘦肉或排骨，浸泡洗淨的雲耳，加10碗水先煲40分鐘，後再加餘味食材煲煮60分鐘左右即可
用法：以上為2至3人一次用分量，每周可煲2至3 次，可連吃半月以上
有指蓮藕是中醫推崇的養生食物，能健脾養胃。
（圖源：iStock）
4. 百合蓮子粥
食材：百合30克、蓮子30克、白果10枚、北沙參20克、生薏苡仁30克、陳皮1塊、白米50克
功效：健脾除濕，培土生金
主治：大病初癒，肺脾氣虛
做法：先將以上食材洗淨，加水煮成粥，拌勻即成
用法：1至2人量，每日早、晚各1劑，代餐食用，可連吃半月以上
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