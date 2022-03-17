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17/03/2022

同住家人染疫點隔離、點消毒？康復後全屋大清潔要點做？邊兩個地方最易有病毒殘留？醫生逐一解答！

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Text: Christy Yiu

　　第五波疫情仍未平，每日確診人數仍數以萬計，除了做個人防疫，家居清潔也是必不可少。若不幸有同住家人中招，在染疫期和康復後應該要如何清潔消毒家居才最安全？屋內又有哪些地方最易有病毒殘留？這次編輯就請來兒童免疫、過敏、傳染病專科何學工醫生為大家逐一解答全屋清潔的重點！

 

（圖片來源：unsplash）

 

Q：若不幸染疫，居家隔離期間怎樣可以避免傳染家人？

 

　　政府隔離設施供應緊張，不少確診人士要居家隔離。如有家人不幸感染，應盡量留在房間，減少和家人接觸以及共用物品；衣物和餐具等亦要分開以高溫清洗，處理物品前後要清潔雙手。

 

Q：除了自行隔離，還有甚麼要注意？

 

　　何醫生指，除了自行在房間隔離，在染疫家人每次使用洗手間後都要即時清潔和消毒！排便後可使用 1：4 的稀釋家用漂白水清潔和消毒馬桶；至於漱口或刷牙後洗手盆中的痰液和唾液等，亦同樣可用1：4 的稀釋家用漂白水作清潔。

 

　　在房間自行隔離期間，染疫人士亦應把垃圾包紮好，然後交給家人幫助棄置，在棄置垃圾亦要馬上清潔雙手。

 

Q：家人送去隔離設施或康復後，家居消毒最主要留意哪些位置？

 

　　除了染疫家人的房間和經當接觸的物品，何醫生指出，病毒最易殘留在家中陰暗位如U型渠或是一些平日清潔不到的地方等，所以消毒時要隔外留神。

 

Q：如何徹底消毒家居？

 

　　想徹底消毒家居，何醫生指可以用最簡單的1：49的稀釋家用漂白水作全屋消毒，然後待15至30分鐘後，用清水洗淨並抹乾即可。

 

　　至於曾被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物等污染的物品或地方，應先用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，然後再用 1：4的稀釋家用漂白水消毒，10分鐘後用清水洗淨抹乾。

 

下一頁：清潔時預備甚麼裝備？隔多久要清潔一次？

 

 

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