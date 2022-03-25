嗱嗱嗱，今期標題真命天子加引號，即純屬小弟的推斷，絕無甚麼內幕消息或堅料。

上周本欄爆出我應幾位退休高官及議員要求，設計咗個「以馬論馬疑似特首逐個捉」節目，並命名《高人與碌Sir》。點知，講時㷫烚烚。真係要開波時，個個縮，話「唔敢得罪人」喎，吹乒乓。

唔做就算。不過，對「誰是下任特首」呢個話題，肯定由現在到4月16日提名期結束，仍是政治江湖最Hot的topic。作為資深傳媒人，我當然關注，亦想公開個人分析。

疫情退卻，特首大戰開始升溫。

事實，由1995年開始，小弟已在電台肩負特首選舉、分析及訪問（所有候選人）節目。所以，對中央選特首要求及部署，有一定理解。

第一屆特首選舉，我已經開始逐一訪問候選人。

歷屆特首，北京絕不胡亂點人做，人選必具下列部分條件：一、長期服務國家記錄；二、豐富政府高層工作經驗；三、曾任行政會議成員。若決定由外人空降特首，中央必先安排其入行政局／行政會議熟習政府頂層運作 （故才有1992年爆出一個「冇人識」的董建華突應中方要求加入行政局！ ）。

今屆形勢，比前三屆複雜，因中美角力升級。軍力交鋒之外，金融互鬥策略部署，也是重中之重。香港作為國際金融中心，對中國的重要性，早已有多位專家分析，不贅。

中美角力，主戰場必在金融。

我想清楚指出的，是最近總理李克強及副總理韓正，旗幟鮮明指出下屆特首，必須有能力提升香港國際金融中心地位及實力。意即，在中美金融角力方面，要有領軍能力！

李克強總理明確指出下任特首須有能力提升香港國際金融中心地位。

坊間所謂「機會馬」包括林鄭月娥、梁振英、陳馮富珍、葉劉淑儀、陳智思……就算陳茂波都冇這方面的背景及氣勢！較接近的是李小加及陳德霖。但前者並非「純正」香港人；後者未坐過行政會議。





歷屆特首參選人，必須先在行政會議或政府管理層磨練。

我的推斷，呼之欲出的「真命天子」，應為查史美倫。介紹吓佢背景大家知！一，來自上海顯赫家族，上代有海牙國際法院院長史久鏞；老爺查濟民為基本法起草委員會靈魂人物；二，大紫荊勳賢；三，行政會議成員；四，美國留學，擁有法學博士銜；五，曾掌管大學教育及資助委員會、廉政公署貪污問題咨詢委員會、金融發展局，現在為港交所主席；六，2008年以次高票當選港區全國人大代表。

還有第七項，2001年已被北京重用。當時的國務院總理朱鎔基獨具慧眼，禮聘查史美倫出任中國證監會副主席，成為境外首位副部級官員。在位時，她的硬朗作風奠下中國證監廉潔之風，故被稱為「查死你們」！

查太非今日爆出來，而是經過長達廿多年的刻意栽培。看來，如今時機成熟了，即然「國家需要」，理當義不容辭。

且看我的分析準不準，中不中！

我「一注獨贏」買查史美倫將成下任特首！





