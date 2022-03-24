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24/03/2022

兩年輕新冠死者患「甲狀腺風暴」！來得急、難察覺！醫生︰無醫治死亡率達9成！女性患病比例較高？

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Text: Ariel Chan

　　第五波疫情數字雖逐漸回落，但死亡人數持續高企，而最近就有患甲狀腺疾病的確診者死亡，該名患者被診斷出「甲狀腺風暴」，到底甚麼是「甲狀腺風暴」？有無得醫？編者請來家庭醫生莫昆洋為大家拆解一下！即睇啦！

 

（圖片來源︰iStock）

 

甚麼是「甲狀腺風暴」？

 

　　莫昆洋醫生指出，「甲狀腺風暴」屬突發的內科急性疾病，是甲狀腺素無原因地突然大幅飆升。甲狀腺本身是一個壓力荷爾蒙，增加會令人體的新陳代謝提升，沒有制約式的提升會引致新陳代謝的前進速度比正常人快好多倍，身體機能未必支撐得到，以致出現心臟衰竭等情況。

 

　　那麼患者會有甚麼徵狀？如果患者是普通甲狀腺問題，最常見就是心跳增快、手震，亦有機會出現血壓飆升、煩躁、坐立不安等；「甲狀腺風暴」的病徵就會快和猛烈得多，較常見的是會持續發燒（用退燒藥都不能降低體溫）、心跳加快，主要因為身體的新陳代謝提高。另外，患者亦會出現疲累、作嘔、肚痾、肚痛等，嚴重的話會失去知覺。

 

女性較易患病？死亡率高嗎？

 

　　「甲狀腺風暴」的死亡率達2至3成，若患者的心臟功能、肺功能較差，病情就不樂觀；「甲狀腺風暴」成年患者若沒有適當醫治，死亡率可以高達9成！莫醫生指，大部分患者本身都有甲狀腺問題，但有部分是病人根本不自知甲狀腺出問題。

 

　　他續說，「甲狀腺風暴」是急性疾病，不關乎年齡、性別，不過女性有較高「甲狀腺素高發率」，比男士高出3至5倍。由於女士較多患上甲狀腺問題，所以計算上女士患病的比例會高一點。

 

「甲狀腺風暴」可以醫治嗎？

 

　　雖然「甲狀腺風暴」死亡率高，但這個病患其實有得醫治。莫醫生指，病人需要得到支援性治療，要立即控制甲狀腺，降體溫，讓心跳、血壓回復正常，他們大多要進入深切治療部留醫和插胃喉等，假如病情受到控制的話，病人情況就會安全些。

 

　　莫醫生又說，「甲狀腺風暴」其實是很難發現的，跟發燒的病人差不多，要靠醫生臨床經驗，沒有一個簡單的測試去偵測到。他建議本身有甲狀腺問題的病人要按時覆診，減低出現「甲狀腺風暴」的風險。

 

 

家庭醫生 莫昆洋

（圖片由受訪者提供

 

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