本港第五波疫情至今累計逾百萬人確診，幾乎每7人就有1人中招！除了服用西藥外，也有確診者選擇進食中成藥，並輔以中藥湯水紓緩新冠肺炎症狀或促進病後復元！有見及此，培力農本方旗下中醫診所的註冊中醫師特意推介14款食療湯水，幫助大家潤肺止咳、理氣化痰、紓緩喉嚨乾涸不適等，功效涵蓋紓緩輕症及病後調理，堪稱是「一條龍」湯水食譜！

【中醫抗疫湯水懶人包】中招後如何紓緩輕症？

【止咳】

1. 雙雪杏仁無花果茶

功效：潤肺止咳

材料：（1人份量）雪梨1個、雪耳半個、南北杏各10克、無花果3粒、冰糖少量

做法：

Step 1：雪梨去核留皮備用

Step 2：浸軟雪耳後切去深黃色底部

Step 3：加1公升水煲30- 45分鐘

Step 4：加入少量冰糖至溶

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者

2. 羅漢果柿餅湯

功效：紓緩肺熱咳嗽

材料：（1人份量）羅漢果1個、柿餅2個

做法：

Step 1：羅漢果洗淨壓碎

Step 2：柿餅洗淨剪碎

Step 3：加 1 公升水煲 20 分鐘

Step 4：放涼飲用。

忌用人士：脾胃虛弱、消化功能較差者

羅漢果水

（圖源：iStock）

3. 龍脷葉海底椰無花果瘦肉湯

功效：清熱化痰止咳

材料：（2人份量）龍脷葉10克、海底椰10克、南北杏各10克、陳皮8克、蜜棗3粒、生薑3片、瘦肉450克

做法：

Step 1：全部食材浸洗備用

Step 2：瘦肉洗淨汆水備用

Step 3：將以上材料加 1.5 公升水煲1小時

忌用人士：痰多清稀者

無花果湯

（圖源：iStock）

【化痰】

4. 白蘿蔔腰果苡仁湯

功效：理氣化痰

材料：（2人份量）白蘿蔔1根、腰果150克（嗜肉者可以豬腱450克代替腰果）、黃豆75克、生熟苡仁各10克、生薑3片、陳皮1塊

做法：

Step 1：全部食材洗淨

Step 2：加 2.5 公升水煲個半小時

忌用人士：氣虛腹瀉者或同時服食人參、北芪人士

5. 淮山蓮子健脾祛濕湯

功效：健脾化痰

材料：（2人份量）淮山20克、蓮子10克、茯苓20克、百合15克、生薏仁 20克、瘦肉450克

做法：

Step 1：全部食材浸洗備用

Step 2：瘦肉洗淨汆水備用

Step 3：將以上材料加2公升水煲1小時

忌用人士：無

【止喉嚨痛】

6. 胖大海甘草茶

功效：紓緩肺熱咽痛，聲音嘶啞

材料：（1人份量）胖大海3粒、生甘草3克、麥冬6克

做法：加300毫升沸水沖焗飲用

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者

7. 桔梗甘草煎

功效：紓緩咽乾喉痛

材料：（1人份量）桔梗6克、甘草3克

做法：

Step 1：加300毫升水煲15分鐘

Step 2：分多次少量飲用

忌用人士：無

8. 雪梨麥冬竹䉀茅根湯

功效：紓緩喉嚨乾涸不適

材料：（2人份量）沙參15克、麥冬20克、茅根10克、雪梨乾15克、蘋果1個

做法：

Step 1：蘋果洗淨切開留皮備用

Step 2：其他食材浸洗備用

Step 3：將以上材料加1公升水煲1小時

忌用人士：無





【止頭痛、流涕】

9. 薑蘇紅糖熱飲

功效：緩解風寒感冒

材料：（1人份量）生薑連皮3至5片、紫蘇葉6克、紅糖適量

做法：

Step 1：加500 毫升水煲15分鐘

Step 2：熱飲

忌用人士：唇乾舌燥、痰稠色黃者

紫蘇葉生薑飲

（圖源：etnet）

註：以上資訊由農本方中醫鑽石山診所蔡佩英醫師及油塘診所余文豐醫師提供。如有疑問，歡迎使用農本方中醫視像應診服務或向註冊中醫師查詢。

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