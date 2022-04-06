著名影星Will Smith因不值愛妻Jada飽受「鬼剃頭」（斑禿）之苦卻淪為他人笑柄，在奧斯卡頒獎禮鬧出軒然大波。有皮膚科醫生指出，普遍相信斑禿是因壓力影響免疫系統而導致，且病發年齡愈見年輕化，有4歲童因準備升小一壓力出現斑禿情況，亦有病人屬遺傳；但只要及早治療仍有望痊癒，惟情況難免影響病人外觀及自信，嚴重者甚至要尋精神科協助，籲外界勿輕視。

皮膚科專科醫生陳厚毅

不同於「M字額」或「地中海」，斑禿是不規則地「一撻撻」的脫髮，最嚴重連眉毛都會脫落。皮膚科專科醫生陳厚毅指，斑禿正確成因未明，一般相信與免疫系統失調有關，由於T淋巴細胞無故攻擊毛囊導致脫髮，惡化速度因人而異，嚴重者一日內已有明顯脫髮。

免疫系統失調 引發脫髮

他稱，近年都市人壓力愈來愈大，工作、股市升跌以至過去兩年疫情反覆，各種突如其來的壓力，都有機會引致病發；且病發年齡漸見年輕化，甚至有4歲兒童亦驚現「鬼剃頭」，相信是因準備升小一的壓力所致；另部分病人屬家族遺傳，一旦父母患病，子女有1成機會遺傳。

陳醫生續指，治療斑禿可使用類固醇抑制失調的免疫力，令頭髮得以重生，配合生髮水效果更好，病情較輕者有機會不藥而癒，但靠「等待」有機會令病情惡化，「五毫子大小可能變大到五元硬幣大小」，及早治療可康復得更快，一旦受影響範圍擴大，雖未至於「醫唔好」，惟肯定更難處理。

影響情緒 早治療可康復

陳又指，大部分病人使用類固醇已可有改善，用口服藥反而有機會影響腎功能；新興的生物製劑或標靶藥物則較昂貴，或只有嚴重個案才需要。

有「才子」認為，「鬼剃頭」既非不治之症，病人痛苦只因「玻璃心」。不過，陳醫生指出，頭髮畢竟影響外觀，「雖然不會有健康威脅或致命，但情緒影響可以好大」，病人患焦慮或抑鬱絕不罕見，有機會要尋求精神科醫生協助，在外國甚至有案例出現自殺傾向；另有研究指，兒童或青少年若有斑禿，抑鬱指數可能會增5成，舉例稱成年人患病已未必可承受旁人異樣目光，小朋友患病更易有機會被同學取笑，造成心理壓力，所以絕對不能輕視，更應及早求醫，而身邊親友亦應多加鼓勵。