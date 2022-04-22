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22/04/2022

增強體質、未病先防！中醫推介3款抗疫保健食療：清心潤肺湯、古方流感茶、清熱利咽茶

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　　面對疫情，除了做好防疫措施外，提升自身免疫力亦很重要。中醫重視「未病先防」，並深知人體免疫力在治療疾病過程所起的作用，強調「正氣內存，邪不可干」的理念。疫情仍持續，仁濟醫院中醫便推介3款保健湯，包括清心潤肺湯、古方流感茶及清熱利咽茶，多喝有助增強體質。

 

　　3款保健湯之一，其中清心潤肺湯含有淮山、茯神、玉竹、百合、圓肉及蓮肉。蓮肉具有補脾止瀉，清心養神益腎的作用；圓肉則有補益心脾，養血安神的作用；玉竹則可養陰潤燥；而百合為百合科植物，可潤肺止咳，清心安神；至於茯神亦可利水滲濕，健脾安神︰淮山就有補益脾胃、滋肺養腎的作用。

 

　　另一款古方流感茶，用料包含靈芝、蘆根、魚腥草、板藍根、貫眾、大青葉和甘草。中醫認為靈芝具有補氣安神，止咳平喘的功效；蘆根則可清熱生津、除煩、止嘔和利尿；而板藍根、大青葉和貫眾可清熱、解毒。

 

脾胃虛寒忌用 宜先諮詢中醫

 

　　至於清熱利咽茶的用料則含有花旗參、膨大海、板藍根、金銀花、蘆根和千層紙（木蝴蝶），具有清熱解毒之效。當中花旗參可滋補強身，調整體質，提升耐力和增強免疫力；膨大海可清肺化痰和利咽開音；板藍根和金銀花則可清熱、解毒；蘆根亦具有清熱生津、除煩、止嘔和利尿的功效；而千層紙亦可利咽潤肺、疏肝和胃。

 

　　不過，由於古方流感茶及清熱利咽茶所用藥材較苦寒，中醫提醒脾胃虛寒者忌用。如對飲用保健湯有疑問，亦可先諮詢註冊中醫師意見。仁濟醫院網店亦有售以上3款中醫保健湯包，湯包包含材料，加水煲熱便可飲用。

 

 

轉載自: 晴報

 

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