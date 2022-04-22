春天來臨，點解嘴角成日發炎？同真菌感染有關？可能缺少了一種維他命？

嘴角炎的醫學名稱叫Angular Cheilitis , 有些人俗稱為「爛嘴角」， 是指單邊或雙邊嘴唇邊出現紅腫、痕癢、乾燥龜裂，甚至甩皮「爆拆」的情況。口角炎主要成因有4大方面，包括嘴唇摩擦、細菌或黴菌感染（如念珠菌或葡萄球菌感染０、營養不良及免疫功能不足。

大部分嘴角炎是因為潮濕和口水刺激，誘發一種叫念珠菌（Candida albicans）的真菌增生。在近期佩戴口罩下，皮膚溫度升高，濕氣聚集在口罩內，也會引起嘴角炎。

你有這個壞習慣嗎？

很多人都有舔嘴唇邊這個壞習慣， 尤其是在食完飯沒有衛生紙擦嘴的時候；但原來經常舔嘴唇邊也會引發嘴角炎！其他高危因素包括佩戴牙齒矯形器、口腔衛生欠佳、經常流口水（如中風、面癱病人），經常吃手指的小朋友等等。

嘴角炎與維生素不足有關

有些研究指出嘴角炎與缺乏維生素B2、維生素B3、維生素B6和鋅Zinc有關。這些維生素可以透過進食雞肉、魚類、 糙米、蒜頭、 全穀類、小麥胚芽等吸取。 一般飲食均衡的現代人較少有維生素不足的情況。但如果你有偏食的習慣，就要留意了。

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盡早求醫、排除其他皮膚病

在治療上能使用2種藥膏。第一種為一個隔離霜，一般以氧化鋅(Zinc Oxide)為基礎，建立透氣且長效的皮膚保護屏障，有效紓緩、控制和防止刺激不適。如果有併發真菌感染，醫生會同時處方抗真菌藥膏，以治療真菌增生的情況。如有併發細菌感染就需要用到抗生素了。即使痊癒後，也可以定期每晚於嘴角邊使用隔離霜，避免潮濕天氣和口水刺激皮膚導致復發。

嘴角出現紅疹不一定就是嘴角炎，有機會是濕疹、口周皮炎，還要排除由疱疹病毒引起的疱疹（患處一般會出現微小水泡）、 金黃葡萄球菌併發感染、甚至乎是水痘帶狀疱疹病毒（俗稱「生蛇」）等等， 所以筆者建議大家還是要盡早求醫，讓醫生能夠對症下藥。

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑