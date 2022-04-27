「不知道是不是天氣熱了，好像睡不安，半夜會熱醒。」Lilian說。

「過了穀雨，快到立夏，氣溫當然升高。現在天氣變化中，晚上蓋被子時稍熱，不蓋又太涼。」我說。

「對對。可是我都四十多歲，分不清是潮熱還是天氣熱。」Lilian苦惱道。

「潮熱是更年期常見症狀之一。接近停經時，偶爾會感覺由前胸或後背往上遍及頭面的陣發性烘熱感，還經常伴隨心悸、冒汗等表現。最理想開始停經為四十九歲，內經云︰七七，任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通。現在你每月月經都準時來，還未到四十九歲，應和更年期潮熱不大關係。」我說。

「可是月經愈來愈少。」Lilian說。

「女子以血為本，年紀漸長，血流失多，若不及時補充，則會有提早更年期的可能。」我說。

「那怎麼辦？」Lilian急問。

「首先要睡得好。內經認為臥則血歸於肝，肝藏血，所以睡得好就能養氣血。我們可以吃蓮子。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。紅棗也是養顏佳品。紅棗正式藥名為大棗，性溫，味甘，入脾、胃經，能補中益氣，養血安神，緩和藥性。

手機要充電，我們身體也要通過睡眠來充電。腎是我們的庫房。若睡不好或睡不足，可導致氣血不足，甚至腎虛。適當補腎也能改善睡眠，可以選擇栗子。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

現正轉入夏季，脾主四時，脾胃強壯能適應天氣變化。所以不應忘記健脾。南瓜性溫，味甘，入脾、胃經，能潤肺益氣。這些材料可煲成時令湯水，又能健脾養血，安睡美顏的素湯。生薑和紅棗是健脾的好拍檔，加入湯中能加強溫中去濕的作用。」我說。

「希望今晚能睡個好覺。」Lilian說。

「夏天將到，應多做運動，多汗出，把體內垃圾清除。氣血運行暢順，有助入眠。還要保持良好心情，肝氣鬱結，以免耗氣傷血。」我說。

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