對不少香港人來說，日本是旅行的熱門地區，說到日本的熱門朝聖景點，大家都有自己一套獨家的「旅遊攻略」！對於筆者來說，日本除了是大眾所認識的潮流集中地之外，更是我與團隊搜羅安老產品和服務創新的靈感泉源，當中年度盛事日本國際福祉機器展（H.C.R.）更是我與團隊疫情前每年必到的獨家景點，今次安老職人專欄希望帶給大家另類「旅遊攻略」，展開探索未來安老、具啟發性的特別之旅！

安老行業年度盛事 日本國際福祉機器展

日語「福祉機器」即是我們近年經常提及的「樂齡科技產品」，根據聯合國衛生組織（WHO）指當總長者人口超越當地總人口的20% 便即代表社會已進入超高齡化。日本早年已洞悉高齡化為社會帶來的挑戰，特別是長期護理產品和服務的需要。因應筆者於前文提及過自2000年起實施介護保險計劃，特別是以輔具租賃制度提升計劃下「要支援」和「要介護」的人士居家安老的條件和生活質素，這不但有效協助用者自立自主，同時亦可減少照顧人力之需求。多年來在政府制度引導下，日本發展出具規模又健全的制度架構與市場，相關銀髮產業與人才踴躍投入，多元化的樂齡產品及生活輔具應運而生，更造就了日本銀髮市場蓬勃發展，當中日本國際福祉機器展（H.C.R.）更成為亞洲地區老齡產業年度「朝聖」的盛事。

10大獨家必逛項目 盡覽先進樂齡產品

日本國際福祉器械展歷史悠久，第一屆展會於1974開始由日本厚生勞動省舉辦，隨著產品專業性及世界影響力的逐步擴大，於1986年升級為國際性展會。至 2022年已歷經 49 屆，更成為亞洲最大的國際展覽會，每年於東京國際展示場盛大舉行，展覽匯集 14 個國家、438家相關產業展出不同先進的樂齡產品， 吸引逾十萬人次參觀 ，會場主要分為兩大展館，並劃分為20個主題區，包括移動設備（輪椅、手杖，助行器等、升降機等）、福祉車、寢室用具、浴室設備、服裝及家居輔助用品以至介護食品等， 展覽之大需要至少兩天才能逛完！

筆者過去每年9月都會與團隊到場觀摩學習，大家到日本每天跑行程，而我與團隊也不例外，由於展會設有不同的主題講座、每個參展攤位都設有大型演示同時供參觀者試用和體驗，為了認識最新的樂齡科技產品及與日本供應商交流，把優質的產品帶到香港，即使我們「分頭行事」，也免不了花上兩三天時間。以下我精選了日本國際福祉機器展10大獨家必逛項目，由於展覽亦開放予公眾人士參觀，大家日後到日本旅行時不妨納入為行程之一，了解最新的樂齡科技，為安老未來未雨綢繆！

必逛1. Panasonic展位

日本銀髮市場發展蓬勃，各大品牌亦積極開拓銀髮市場，當中於日本有運營安老院的Panasonic更把展位打造成家居設計，向公眾展示不同居家自立支援產品。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

必逛2. 輪椅主題展區

輪椅主題展區為大型展館之一，匯集不同種類的輪椅，由基礎型、到輕量型以至功能型輪椅，適合不同需要人士使用。

（圖片由作者提供）

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