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02/05/2022

尿頻！尿急！確診後仲會不舉、不育？港大發現染疫倉鼠睪丸萎縮，人類會嗎？專科醫生拆解新冠3大泌尿後遺症！

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　　由兩位家庭醫生Dr. Cheryl和Dr. Cathy主持的全新健康節目「Call Me Doctor」，將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康問題！話說早前有名人在社交媒體分享自己確診後，首兩次進行性行為的時候都遇到困難，到底男性確診後是否真的會不舉？又會否影響生育能力？還會出現甚麼泌尿後遺症？今集就請來泌尿外科專科醫生跟大家拆解！

 

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員

 

 

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