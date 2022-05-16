消委會香腸 | 香腸大人小朋友都愛食，無論是早餐、燒烤、打邊爐抑或開Party，都見到香腸蹤影！不過香腸始終屬加工肉類，大多高鈉高脂，平時應盡量少吃。今次消委會檢視市面上30款香腸的營養和安全性，發現不少樣本含營養或致癌陷阱！當中有3款香腸樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」，2款含致癌的多環芳香烴，另外亦有逾8成半香腸高鈉，5成高脂，一半高鈉又高脂！哪些樣本應避免選購？哪些樣本相對安全？即睇消委會報告！

（消委會提供）

香腸屬加工肉類，過去消委會都曾測試火腿、火雞片等其他加工肉類的營養，是次發現香腸的平均鈉含量相比之下雖然略低，為780毫克，但30款樣本中，仍有26款樣本高鈉（每100克含超過600毫克的鈉）。當中鈉含量最高的樣本為「Harvest Creek Chickedn Franks with Variety Meats」，每100克含1,280毫克鈉，成人進食1條，已達世衛建議成人每日鈉攝取量上限的22%，而對5歲女童而言，達攝入上限約33%。至於鈉含量最低的樣本，為每100克含565毫克鈉的「龍堡蜜糖雞尾腸」，惟仍未達低鈉標準。

Harvest Creek Chickedn Franks with Variety Meats 最高鈉

（網上圖片）

腸蛋麵、西式早餐、熱狗鈉含量幾誇張？

平時食香腸，大多都是點選熱狗、腸蛋麵等，故消委會特意比較這些含香腸美食的鈉含量。食一碗有1條香腸、1隻煎蛋和少少菜的即食麵，鈉含量達1,612毫克，佔每日成人建議鈉攝取量上限的8成，非常邪惡！至於一份有1片麵包、1隻煎蛋、1條香腸和1片火腿的西式早餐，則含1,117毫克鈉，佔每日鈉上限5成6；熱狗呢？相對以上兩款的鈉含量較低，達795毫克，佔全日上限約4成；消委會提醒亦應減少長期進食，避免攝入過多鈉質增加高血壓風險。

（消委會提供）

香腸高鈉之餘，還潛藏高脂危機。香腸的總脂肪含量介乎5.5克至35.6克，其中15款屬高脂食物，即每100克含超過20克脂肪；而樣本的平均總脂肪為20克，比起過往測試過的火腿和火雞片，分別高出3.5倍和近5倍，甚至略高於午餐肉（18克），脂肪含量不容小覷！當中「TOPVALU - JAS 特級Coarse-ground Pork Sausages」的總脂肪量和飽和脂肪酸均為最高，每100克分別達35.6克和12.4克，食用1條，已佔成人每日總脂肪量攝取上限的11.7%和兒童的18%。而總脂肪量最低的樣本是「BILINSKI’S Organic Wild Mushroom with Italian Herbs - fully cooked chicken sausage」，此樣本同時為最低飽和脂肪酸樣本。

TOPVALU - JAS 特級Coarse-ground Pork Sausages 最高脂

（網上圖片）

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