26/05/2022
糖尿病人最強超級食物：南瓜籽！這Super Food內含一種物質可控制血糖？營養師：天天都可以食！
曾欣欣
註冊營養師
在本專欄，我分享不少超級食物；一些是非常熱門且人人喜愛的，亦有一些比較冷門。當中經常有客人問我，有沒有一種食物糖尿病人應該天天吃的。對糖尿病有益的，實在有多款食物，但說到應該天天吃而益處亦顯著的，就莫過於南瓜籽了。
（圖片由作者提供）
超級食物營養資料庫：南瓜籽
每1安士（ 28克）
熱量：158卡
蛋白質：8.6克
碳水化合物：3克
膳食纖維：1.7克
脂肪：13.9克
鉀：229毫克
鎂：168毫克
鈣質：13毫克
鐵質：2.5毫克
鋅：2.2毫克
升糖指數：低
南瓜籽實在對糖尿病人多多益處；除了低碳之外，南瓜籽含豐富蛋白質、膳食纖維，及對心臟有益的健康脂肪；當中大約七成半的脂肪含量都屬於健康脂肪。
而當中比較少人提到的，是南瓜籽之鎂含量，只是1安士的南瓜籽分量，就已經能提供168毫克鎂，即全日所需之42%！
研究顯示，南瓜籽能幫助控制血糖水平，當糖尿病人的鎂血水平含量低，胰島素抗性的風險增加。事實上，很多二型糖尿病病人，都還有鎂缺乏症。一個翻查過去七個研究的結果涉及超過28萬名病人顯示，當一天飲食每增加100毫克鎂攝取量，糖尿病風險就降低15%。
女士每天成人所需鎂攝取量為320毫克；男士每天所需420毫克。
（圖片由作者提供）
除了控制血糖，鎂亦有助維持健康血壓，防止飆升。另外，鎂亦有助改善睡眠質素，及情緒健康，所以對於個人健康，鎂確實扮演一個重要角色。
如何多進食南瓜籽
直接食：眾多種籽中，南瓜籽味道及口感都是最好，並不像其他種籽需要配合其他食物；即使南瓜籽完全沒有調味料之下，接受度都高，可直接作為小食。
搽多士：家中有食物處理器或破壁機者，可以用南瓜籽製作南瓜子醬（即好像用花生製作花生醬一樣）
周圍灑：進食乳酪、沙律、燕麥時候，可以灑些少南瓜籽
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