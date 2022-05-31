新冠肺炎COVID-19不知不覺已經肆虐超過2年，第五波疫情後，本港仍維持每日二百多宗的感染個案。有專家指出，新冠肺炎很大機會變成「風土病」。隨著Omicron病毒株不斷變種，病毒甚至出現「免疫逃脫」現象，得以避過疫苗的保護力，穿越人體的血腦屏障而侵襲人體各個器官與免疫系統。即使新冠患者的死亡率下降，但不少新冠康復者皆出現「長新冠」的症狀。

新冠後遺症有哪些？

註冊中醫師温愛詩博士表示，根據各國醫學臨床報道，發現很多新冠康復者，核酸測試已「轉陰」，但臨床上卻出現各種「長新冠」現象（Long Covid）。美國的研究發現，約10至30%新冠感染者容易有新冠長期症狀，而四類人的風險比較高，包括感染早期的病毒量較高；體內產生自身抗體；體內皰疹病毒（EB病毒）被啟動和糖尿病患者。而這些症狀可以持續長達半年至九個月不等，長期不適影響人體機能正常運作，比患上新冠肺炎本身更可怕！「新冠腦霧」會出現：

● 身體極度疲乏

● 記憶力減退

● 精神恍惚

● 嗅覺與味覺損傷

● 氣喘

● 心肺呼吸功能低下

● 皮膚紅疹等

● 或男性睪丸縮小及影響性功能

（iStock圖片）

「三方三藥」加針灸可緩解長新冠

温博士曾臨床結合中醫內治與針灸綜合療法，於2周內可以有助解除各項新冠後遺症的症狀。根據中醫五運六氣理論，2022年屬於壬寅年水濕木旺之年，碰上春天木氣偏旺，木火刑剋肺金。肝火與痰濕結聚與上焦肺胃咽喉部位，正是Omicron的臨床發病主要症候。國家中醫藥管理局與中醫專家引發《新型冠狀病毒肺炎診療方案》推出治療新冠肺炎的著名「三方三藥」。「三方」指三款中成藥：金花清感顆粒，連花清瘟膠囊，血必淨注射液。「三藥」指三款中藥湯劑：清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方。溫博士建議根據各地天氣症狀，因人制宜，因地制宜而加減使用，效果顯著。

温博士臨床也使用針灸治療新冠後遺症，使用穴位包括：曲池、手三里、合穀、太淵、肺腧、足三里、豐隆、三陰交、行間、鼻通、迎香、太陽、印堂等穴位，具有健脾益氣，清肺平肝，祛濕除痰，醒腦通竅作用。一般患者在首次針刺後即有改善，以5至6次為一療程，平補平瀉。

温博士稱，中醫學認為肺主皮毛，開竅於鼻；腎主腦髓，心主神明；脾為生痰之處，肺為儲痰之所；而生殖系統睪丸屬於肝腎經。因此，針灸與湯藥內服的綜合治療，通過調整人體肝脾腎功能，恢復氣機升降出入，幫助排出體內毒素，加快新冠患者感染後的徹底痊癒。

心情決定病情？飲食注意忌口

温博士提醒，保持心情輕鬆愉快，避免憂傷惱怒，可以增強人體免疫和抗病能力。若終日憂心忡忡，長期處於恐慌狀態，生氣鬱悶，可以使人體氣機逆亂，百病叢生，容易讓新冠病毒乘機入侵。另外，避免寒涼生冷、溫燥香辣、油膩食物；多食容易消化有營養，具健脾祛濕，潤肺清肝食物。新冠肺炎屬於濕邪蘊肺，瘟疫屬於毒熱。濕為陰邪，容易傷害人體陽氣。寒涼油膩食物容易聚濕生痰，辛辣食物引起病毒炎症。新冠患者多食具健脾祛濕，清肝潤肺食物，例如百合、生薏米、茯苓、炒扁豆、陳皮、淮山藥、西紅柿等。

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