俗語說「三歲定八十」，漠視兒童肥胖，對成長或帶來沉重打擊。有兒科專科醫生指出，肥胖兒童易出現睡眠窒息症，因睡眠質素差，影響身高及腦部發育，即使長大後減肥亦不可逆轉。而且肥胖影響未必能及時偵察，有高小、初中生因肝功能指數異常，才揭發有脂肪肝；亦有兒童做睡眠測試時，方知已患早期高血壓。

兒科專科醫生陳亦俊

兒科專科醫生陳亦俊指，按近年本地肥胖研究，約有20%學童達肥胖程度，即每5人便有1人過重︰「按兒童生長線，超過90%便可定義為偏肥。但要注意兒童身高體重是否合比例，如小朋友偏重，但同時身高偏高，便不屬肥胖。」他解釋，因小朋友處於成長期，身形變化大，新陳代謝亦較快，量度是否肥胖不能靠單一指數，應每隔數月便進行1次評估。

缺運動唔夠瞓 嗜零食易致肥

而兒童肥胖的「種子」，不單由食無定時、運動不足埋下，睡眠不足亦是隱患。陳指，海外小學生多數在晚上9時就寢，但同齡港童往往在晚上10時、11時才入睡，「有睡眠研究指出，6歲小童若每日睡眠不足9至10小時，易影響發育及調節食慾的荷爾蒙分泌，疲勞亦會降低其活動能力。」

小孩如愛吃薯片、汽水等零食，更高風險變成肥仔肥妹。

另外，如愛吃薯片、汽水等零食，及因家長工作繁忙而習慣買外賣、外出用膳的生活，亦使兒童攝取更多鹽和油。陳說：「臨床曾見5歲男生的體重已達生長線97%，重達26公斤；有同齡兒童甚至重34公斤。」

成年後 心血管病癌症風險高

肥胖亦影響深遠。陳指，兒童即使無鼻敏感、扁桃腺肥大等問題，單是持續肥胖數年已可誘發睡眠窒息症，「睡眠質素差自然難長高，亦會影響腦部發展，即使長大後再減肥，亦難彌補。」而且部分影響未必可即時發現，有小朋友檢測睡眠窒息時，才發現已患早期高血壓，陳解釋：「兒童看醫生時易緊張，血壓變化大，不似成人容易量度，需要『陀機仔』作24小時監察，故多在做睡眠檢測時一併量度。」另有高小、初中生發現肝功指數異常，進一步檢查才發現有脂肪肝，「長期肥胖亦會增成年後患心血管病、高膽固醇、糖尿病、直腸癌等癌症風險。」

此外，肥胖兒童因外觀影響，容易受欺凌或欠自信，亦會增加患抑鬱風險，不可輕視。

他又提醒，育兒時要小心「食物陷阱」，如預製果汁飲品一般糖份高，致肥風險大，「即使新鮮水果亦含果糖，切勿過量，應按食物金字塔原則進食。」而攝取碳水化合物也要適量，另對兒童最重要的蛋白質，可選擇經白肉、魚肉或豆腐攝取會更健康。