  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

23/06/2022

一文學識揀夏天當造水果！水蜜桃果溝淺＝軟綿香甜？唔使拍打，一望西瓜椗就知靚唔靚？火龍果、榴槤點揀？

#火龍果 #水果 #當造水果 #西瓜 #榴槤 #水蜜桃
  • 收藏文章
Text: Yan Law

　　夏天到了！雖然只是初夏，但天氣已逐漸變得悶熱，好想吃些香甜水果消消暑！說到夏天當造水果，水蜜桃、西瓜、火龍果、榴槤等絕對榜上有名！不說由自可，一說就好想即刻買幾款當造水果回家慢慢歎！問題來了，人人都吃水果，但不是人人都識得揀水果！到底點樣先可以揀到香甜、多汁又美味的靚水果？即睇揀水果貼士！

 

（圖源：pixabay）

 

【揀水果貼士】水蜜桃

 

1.    睇形狀：左右對稱均勻！

 

　　香甜多汁的水蜜桃通常都是長得左右對稱，因為這代表果實成長得均勻完整、結實包滿，口感會非常好！

 

　　由於水蜜桃是「極度容易受傷的水果」，輕微碰撞都有可能導致「內傷」，所以大家選購水蜜桃時，如果發現其表面已留有瘀痕或裂痕，就千萬不要買了！

 

2.    睇果溝：淺＝果肉軟綿

 

　　原來水蜜桃的果肉軟硬度會直接影響果溝的深度：果溝較深即代表果肉較硬，而且味道不是太甜；果溝較淺則代表果肉軟綿，桃味亦會較香濃。

 

3.    睇絨毛：絨毛愈多愈新鮮！

 

　　在運輸過程中，由於水蜜桃表面上的絨毛會因碰撞及觸摸而掉落，所以表皮絨毛愈多、愈完整，即表示水蜜桃愈新鮮！此外，如果大家發現水蜜桃上的絨毛有結塊跡象，即代表水蜜桃或有可能在絨毛未乾的情況下採收，或曾受雨水影響，甜度會較低！

 

4.    睇重量：愈重＝果汁愈多！

 

　　以大小相當的水蜜桃而言，水蜜桃愈「重手」，即代表果實愈飽滿沉重、果汁愈多！

 

5.    睇顏色：愈粉紅＝愈香甜？

 

　　值得一提的是，坊間普遍認為，識揀水蜜桃就要揀表皮呈粉紅色的，因為愈粉紅就代表愈成熟、愈香甜，但其實水蜜桃表皮的顏色深淺，只能反映出水蜜桃接受日照的時間長短，與水蜜桃本身的成熟度和甜度並沒有必然關係！

 

（圖源：pixabay）

 

即睇揀西瓜火龍果榴槤小貼士！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk