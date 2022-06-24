「比利時的安老院已不再把輪椅當作長者休息的傢具，我們採用的有輪高背椅 ── 一張個人化設計及護理功能兼備的座椅。」 2019年我與Moments Furniture 海外業務經理Marie Thevelin在新加坡的Ageing Asia 國際論壇展覽場上首次相遇，猶記得當天Marie 一邊推著鮮粉紅色的有輪高背椅，一邊講解著於比利時安老院舍的應用情況，當時我心中不禁讚嘆著 : 「這張高背椅就是我夢寐以求的長者護理傢具。」

從傳統走向時尚：比利時長者傢具，個人化時尚兼備

歐洲傢具一向予人時尚設計和高品質的感覺，Moments Furniture 作為一間歷史悠久的品牌也不例外，成立逾87年的Moments Furniture本為教堂製造木椅的家族生意，後來有見教會的神父和修女因為年紀漸老而產生護理上的需要，因而改為專注製造護理傢具。 時至今日， Moments Furniture 時尚又實用的長者傢具已獲得世界不同地方安老院舍及機構所採用，記得Ageing Asia 國際論壇展覽場上首次看它們的高背椅，不但顏色有別傳統，採用了鮮豔又充滿活力的顏色，更可根據用家不同需要自由配置不同的配件如背墊側墊、餐桌板、甚至鹽水架等。

由傳統走向時尚，Marie坦言過程必須透過不斷的改良與革新，所以設計師會定期蒐集用家意見，確保產品能切合用家的護理需要。「以高背椅為例，除了方便用家使用外，亦在護理人員為使用者提供護理時，更方便轉移及調較以配合不同護理需求。」的確，近年大眾對長者護理產品要求愈來愈高，除了護理需要外，亦需考量其持續性及個人化需要，長者產品的開發亦需要不停地追求創新與突破。

由傳統走向時尚，87年歷史的Moments Furniture 把鮮艷的顏色套用在不同的護理傢具上，置於比利時街頭一角亦毫不突兀。

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