本港疫情反覆,變種病毒Omicron流入社區,或迎來第五波疫情!衞生防護中心每日按時公布曾有確診者居住過大廈名單,讓市民加以提防;編輯按照地區、場所類型進行分類,大家出入都要注意,避免染疫!除了遠離曾有確診者的地方,最重要還是盡量少外出,減低從外界接觸病毒的機會。

14日內曾有確診者居住過大廈名單(更新至3月14日衛生防護中心資料)



3月15日更新:





港鳥



東區





杏花邨 10 座

杏花邨 13 座

杏花邨 15 座

杏花邨 16 座

杏花邨 17 座

杏花邨 18 座

杏花邨 19 座

杏花邨 1 座

杏花邨 20 座

杏花邨 21 座

杏花邨 22 座

杏花邨 23 座

杏花邨 25 座

杏花邨 28 座

杏花邨 29 座

杏花邨 30 座

杏花邨 31 座

杏花邨 32 座

杏花邨 33 座

杏花邨 34 座

杏花邨 36 座

杏花邨 37 座

杏花邨 38 座

杏花邨 3 座

杏花邨 40 座

杏花邨 41 座

杏花邨 42 座

杏花邨 43 座

杏花邨 45 座

杏花邨 46 座

杏花邨 47 座

杏花邨 48 座

杏花邨 4 座

杏花邨 50 座

杏花邨 5 座

杏花邨 6 座

杏花邨 7 座

杏花邨 8 座

杏花邨 9 座

康山花園 1 座

康山花園 3 座

康山花園 7 座

康山花園 8 座

康怡花園 E 座

康怡花園 R 座

興中樓

興漢大廈

寶田樓

南區





利東邨東昇楼

怡慶大廈

香港仔中心海珍閣

香港仔中心港富閣

海怡半島怡滿閣

海怡半島美康閣

御庭園御林居

御庭園御柳居

僑民大廈

樂景大廈

懲教署職員宿舍 2 座







灣仔區





Loplus@Hennessy

The Mercury

Y.I.

人和悅大廈

上林 2 座

大東大廈

山村閣

山河大廈

中匯大樓

仁美大廈

天后廟道 56 號

天樂大廈

太原街 14 號

太源閣

文安樓

月陶居

比華利山

比華利山 J 座

加冕樓

四海大廈

永成大廈

永星苑高座

永德大廈

永德大廈 B 座

永興樓

石水渠街 17 號

石水渠街 26-28 號

石水渠街 88 號

立興大廈

交加街 40-42 號

兆威閣

全豐樓

吉安街 6 號

名仕花園

安東大廈

百德新街 27 號

利文樓

告士打道 218 號

告士打道 275 號

妙香草堂

宏基大廈

宏德街 2 號

希雲大廈

希雲街 9 號

快添大廈

杜智臺 A 座

秀華坊 5 號

京街 15 號

佳景大廈

其康大廈

其發大廈

尚翹峰二座

怡和街 1 號

怡和街 20 號

怡苑

昍逵閣

東亞大樓

東基大廈

東寧大廈

東興大廈

東寶樓

東曦大廈

波斯富街 62 號

金利大廈

金都洋樓

金勝大廈

金碧大廈

金禧大廈

金聲大廈

保和大廈

冠美樓

城市大廈

威景臺 C 座

建利大廈

建華大廈

施弼街 28 號

星域軒 2 座

春暉大廈

皇后大道東 112 號

皇后大道東 98 號

美城花園大廈

美漢大廈

英皇道 53 號

香江大厦

修頓花園

晉寶大廈

泰和大廈

浩利大廈

海都大廈

海新大廈

海興大樓

軒尼詩道 117- 123 號

軒尼詩道 180 號

軒尼詩道 298 號

軒尼詩道 312 號

軒尼詩道 323 號

軒尼詩道 388 號

軒尼詩道 459 號

軒尼詩道 465 號

軒尼詩道 70 號

軒尼詩道 87 號

偉倫大廈

國泰大廈

國泰新宇

基利大廈

堅都大廈

清風大廈

祥康樓

祥興大廈

莊士敦道 160 號

莊士敦道 166 號

莊士敦道 18 號

莊士敦道 45-47 號

勝華樓

富苑

富康花園第 4 座

富園大廈

普樂樓

景星大廈

渣甸街 33 號

雅麗閣

黃泥涌道 159 號

勤屋

愛群閣

新春園大廈

新基大樓

新都樓

新禧大樓

萬寶樓

電氣街 2-14 號

嘉柏大廈

嘉苑

嘉逸軒

嘉賓大廈

福安大廈

福基大廈

維新大廈

肇苑

銀幕街 19 號

鳳凰閣 1 座

鳳凰閣第 4 座

廣生行大廈 C 座

德華大廈

德輝大厦

德興大廈

慧景臺 A 座

慶雲街 15 號

摩理臣山道 54 號

樂景大樓

銳興樓

機利臣街 2 號

縉景臺 1 座

駱克道 127 號

駱克道 229-231 號

駱克道 229 號

駱克道 344 號

駱克道 390 號

勵德邨勵潔樓

薈賢居

羅素街 61 號

譚臣大廈

麗麗大廈

寶明大廈

寶業大廈

寶榮大樓

寶靈頓道 24 號

顯輝豪庭

灣仔道 73 號

灣仔道 59 號

灣景中心大廈 C 座









中西區



三多大樓

西園長蓁閣

均益大廈 2 期 A 座

均益大廈 2 期 B 座

均益大廈 2 期 C 座

均益大廈 2 期 D 座

均益大廈 3 期 A 座

南華大廈

高陞街 48-66 號高陞大廈

龍暉花園 2 座

聯德大廈

觀龍樓 C 座

觀龍樓 D 座

觀龍樓 E 座









離島



中學路

田寮新村

石門甲

映灣園 4 期聽濤軒 16 座

逸東邨平逸樓

逸東邨祿逸樓

逸東邨滿逸樓

萬興台

裕東苑賀東閣

榕樹灣大街

頤峰怡山閣

頤峰濤山閣





九龍

九龍城區



白田邨盛田樓

安和園 2 期安福大廈

東廬大廈 B 座

欣榮花園 5 座

俊民苑文彥閣

城中匯

恒盛大廈

海逸豪園悅濤灣 8 座

海濱南岸 5 座

馬頭角道 3 號

馬頭圍道 338 號

御門·前

華景大廈

雅麗園

黃埔新邨安貴樓

黃埔新邨遠富樓

新柳街 8 號

落山道 1T 號

嘉朗豪庭

嘉寶大廈

興利大廈

蕪湖街 78 號

龍崗道 52 號

聯成大廈燕安閣





油尖旺區

上海街 170 號

上海街 223 號

山東街 17 號

中美樓

加拿分道 24 號

加連威老道 16 號

四海大廈

永富大廈

白加士街 107 號

好安樓

旭威閣

西九龍紀律部隊宿舍 2 座

西洋菜北街 322 號

西洋菜南街 158 號

西洋菜南街 214 號

君滙港 3 座

吳松街 19 號

吳松街 23 號

庇利金街 27 號

依利大廈

昌發大廈

明威閣

花園街 133 號

花園街 163 號

花園街 179 號

長豐大廈

帝柏海灣 2 座

柯士甸道西 1 號

洗衣街 115 號

炮台街 39 號

皆寧大廈

浪澄灣 9 座

砵蘭街 108 號

砵蘭街 202 號

砵蘭街 296 號

砵蘭街 302 號

砵蘭街 358 號

荔枝角道 175-185 號

荔枝角道 175 號

荔塘大廈 B 座

偉晴閣 A 座

基隆街 25 號

通菜街 23 號

通菜街 254 號

富榮花園 10 座

富榮花園 2 座

富榮花園 3 座

富榮花園 4 座

富榮花園 5 座

富榮花園 6 座

富榮花園 8 座

弼街 26 號

渡船街 319 號

港灣豪庭 1 座

港灣豪庭 4 座

港灣豪庭 9 座

登打士街 20 號

華鴻大樓

順利大廈 A 座

順利大廈 B 座

順利邨利康樓

黑布街 11 號

塘尾道 210 號

新填地街 142 號

新填地街 182 號

新填地街 203 號

新填地街 221 號

溫莎大廈

萬新大廈

運泰大廈

嘉利大廈

嘉富大廈

嘉樂苑

漾日居 2 座

漾日居 6 座

碧街 1 號

福利街 22 號

福明大廈

窩打老道 1 號

維港灣 8 座

廟街 124 號

廟街 3 號

廣東道 1028 號

廣東道 1063 號

德興大樓

慶華大樓

鴻光大厦 B 座

藝興大廈

麗星大廈

寶靈街 16 號

櫻桃大廈

顯發大廈





觀塘區





定業街 26 號

振華苑

啓晴邨賞晴樓

康華苑怡康閣

康麗園 A 座

得寶花園 A 座

得寶花園 B 座

得寶花園 D 座

得寶花園 E 座

得寶花園 F 座

得寶花園 H 座

滙景花園 11 座

滙景花園 12 座

滙景花園 13 座

滙景花園 14 座

滙景花園 15 座

滙景花園 16 座

滙景花園 17 座

滙景花園 1 座

滙景花園 2 座

滙景花園 3 座

滙景花園 7 座

滙景花園 8 座

滙景花園 9 座

樂意園 1 座

曉麗苑曉天閣

麗晶花園 11 座

麗晶花園 12 座

麗晶花園 17 座

麗晶花園 18 座

麗晶花園 21 座

麗港城 13 座

麗港城 2 座

寶珮苑寶翠閣











黃大仙區





沒有新增地點









深水埗區





千歲大廈

仁友大廈

仁光大廈

元州邨元泰樓

元州邨元康樓

元州邨元盛樓

元州邨元雅樓

元州邨元慧樓

玉泉樓

汝州街 75 號

李鄭屋邨孝慈樓

南昌邨昌遜樓

建新大廈

美孚新邨 8 期百老匯街 102-104 號

基隆街 102-104 號

福華街 137 號

福榮街 91 號

蘇屋邨百合樓

蘇屋邨杜鵑樓

蘇屋邨金松樓

蘇屋邨茶花樓

蘇屋邨彩雀樓

蘇屋邨櫻桃樓









新界



荃灣區





荃威花園 A 座

荃威花園 B 座

荃威花園 C 座

荃威花園 D 座

荃威花園 E 座

荃威花園 G 座

荃威花園 J 座

荃威花園 K 座

荃威花園 N 座

荃威花園 Q 座

荃威花園 R 座

麗城花園 1 期 2 座

麗城花園第二期 5 座











葵青區





永康工業大廈

宏福花園 4 座

長亨邨亨緻樓

長宏邨宏勇樓

青怡花園 6 座

荔欣苑荔林閣

荔景紀律部隊宿舍 3 座

荔灣花園 B 座

葵盛西邨 10 座

葵盛西邨 9 座

葵盛東邨盛興樓

德泰大廈

寶星中心 B 座







西貢區



安寧花園 1 座

安寧花園 4 座

安寧花園 6 座

欣明苑欣竹閣

將軍澳中心 10 座

將軍澳中心 12 座

將軍澳中心 1 座

將軍澳中心 3 座

將軍澳中心 5 座

將軍澳中心 7 座

將軍澳中心 8 座

將軍澳中心 9 座

將軍澳廣場 1 座

富康花園 1 座

富康花園 3 座

富康花園 4 座

富康花園 5 座

富康花園 9 座

景林邨景松樓

景林邨景棉樓

景林邨景櫚樓

叠翠軒 1 座

寶林邨寶儉樓

寶盈花園 1 座

寶盈花園 3 座

寶盈花園 4 座

寶盈花園 7 座











大埔區

九龍坑新圍

元嶺村

布心排村

竹坑

宏福苑宏道閣

坪朗

泮涌

金峰花園

富善街 63-65 號建亨樓







沙田區





乙明邨明信樓

禾寮坑村

沙田第一城 17 座

春暉花園

桂地新村

富安花園 11 座

富安花園 17 座

富寶花園 11 座

駿洋邨駿逸樓









北區



上水中心 1 座

上水中心 2 座

上水中心 3 座

上水中心 4 座

上水中心 5 座

上水中心 6 座

太平村平靜樓

太平邨平熙樓

欣盛苑欣悅閣

皇府山 1 座

皇府山 3 座

粉嶺名都百利閣

粉嶺名都怡景閣

粉嶺名都富臨閣

粉嶺名都雅碧閣

粉嶺名都龍騰閣

清河邨清平樓

清河邨清照樓

清河邨清澤樓

景盛苑賢景閣

華明邨富明樓

華明邨頌明樓

華明邨禮明樓

龍豐花園 A 座

龍豐花園 B 座

龍豐花園 C 座







屯門區





屯門市廣場 1 期 7 座

屯門市廣場 3 期 8 座

龍門居 11 座

龍門居 15 座

龍門居 2 座

龍門居 4 座

龍門居 8 座









元朗區





屏廈路

美安苑

朗晴居 13 座

泰康圍

涌口村

馬田壆

鈞樂新村

順發大廈

黃屋村

塘坊村

塘頭埔邨

新生村

新李屋村

楊屋村

睛晴居 1 座

鉅發大廈 1 座

銀禧花園 A2 座

鳳降村

蝶翠峰 3 期 18 座

輞井圍

壆圍村

橫台山散村

錦上路

錫降圍

麒麟新村

寶城洋樓

權益大樓

