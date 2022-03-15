香港第五波疫情持續嚴峻，確診個案由每日過千宗攀升至每日過萬宗，截至今日（3月15日）， 本港單日新增27765宗核酸檢測確診個案，並中11952宗為本地個案。快測陽性呈報平台則錄得15809宗呈報個案。





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「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單：按此

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3月15日更新︰





本港單日新增27765宗核酸檢測確診個案，並中11952宗為本地個案。快測陽性呈報平台則錄得15809宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有4355名患者死亡，死亡率為0.58%。





再多6間院舍出現確診個案，包括5間安老院舍、1間殘疾院舍，涉及43名院友、13名員工。第五波疫情以來，累計757間安老院舍有人感染。





醫管局指，35名病人入院篩查或於院內檢測時確診，45名同房病人被列為密切接觸者；至今共有15766名醫管局員工染疫，逾7000人已復工。







現時有10228名確診及初步確診病人留醫，其中62人危殆，145人情況嚴重，111人在深切治療部留醫，另有905人康復出院。



過去二十四小時，有228人離世，涉及130男97女，年齡介乎19歲至107歲。3月8日至3月13日有56名病人離世，涉及37男19女，年齡介乎26歲至101歲，由於數據滯後，至今日才公布。在2月27日至3月1日，有5宗經法醫科殮房呈報個案，全部男性，在家中死亡，年齡介乎57歲至81歲。





部分較年輕的死者詳情：



- 19歲病人︰患血科癌症，色疫力較差

- 40歲病人︰智障人士，患心臟、甲狀腺問題

- 43歲病人︰免疫力有問題，患丙型肝炎、肺結核、腦部有膿瘡

- 47歲病人︰患心臟、呼吸系統問題、糖尿病、高血壓

- 48歲病人︰中度智障、患乙型肝炎、癲癇

- 49歲病人︰患遺傳病、腦血管有問題、癲癇

- 51歲病人︰患糖尿病、晚期腎期衰竭

- 55歲病人︰患高血壓、曾中風、須插胃喉

- 57歲病人︰患血管先天性問題，曾中風、心臟和腎臟都有問題、曾洗肚

- 26歲病人︰嚴重智障人士、癲癇、須插胃喉





今日6時起會啟用「隔離護理觀察系統」，支援在社區或社區隔離設施的確診人士使用，他們會經SMS收到一條連結，可以在網上登記個人、檢查和健康狀況資料，系統會提示出現「警告徵症」的病人應去急症室求醫或聯絡社區隔離設施職員。假如病人申報有高風險因素如5歲以下、懷孕28周以上、器官移植病人、免疫低病人等，會提示預約去指定診所，「 護訊鈴」亦會跟進有關情況。當局呼籲，平台只供社區或隔離設施病人使用，其他市民不要隨便登入。





醫管局指，昨日有內地援港醫療團隊成員抵港，明日或後日會開始照顧病人。內地醫療團體成員來港後，都會以名譽僱員身份在亞博工作，由醫管局做保障，若團隊出現問題，醫管局會承擔最終責任。





另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，由於第5波疫情人院入數較大，故亞博社區設施會接收長者或有長期病患病人。醫護人員會適時為病人評估，盡量為病人轉身、換尿片、清潔皮膚、抹身。



3月14日更新︰





本港單日新增26908宗核酸檢測確診個案，沒有輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得14868宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有4066名患者死亡，死亡率為0.56%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，本港市面人流似乎有回升，呼籲市民盡量減少外出。她又指，按世衛指引康復個案3個月內再復發機會較小，會有免疫力，但建議康復個案要注重身體。







再多11間院舍出現確診個案，包括間7安老院舍、4間殘疾院舍，涉及46名院友、2名員工。第五波疫情以來，累計752間安老院舍有人感染。





醫管局指，40名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約50多名同房病人被列為密切接觸者；至今共有15277名醫管局員工染疫，逾6000人已復工。







現時有9905名確診及初步確診病人留醫，其中97人危殆，112人情況嚴重，104人在深切治療部留醫，另有375人康復出院。



去二十四小時，有249人離世，涉及151男98女，年齡介乎39歲至105歲。2月27日至3月12日有37名病人離世，涉及22男15女，年齡介乎64歲至106歲，由於數據滯後，至今日才公布。







部分較年輕的死者詳情：



- 39歲病人，患有癌症，出現擴散情況，有接受抗癌治療

- 40歲病人，患有遺傳鐵質新陳代謝問題，沒有求醫，發現有肝衰竭的情況，情況惡化，進入深切治療部後離世

- 52歲病人，患有遺傳染色體問題，出現中風、丙型肝炎、癲癇、須靠胃喉進食

- 53歲病人，患有遺傳退化問題，溝通有困難

- 54歲病人，有癌症，出現擴散至骨、淋巴，有服用抗癌藥物

- 57歲病人，患有血癌，出現擴散至淋巴，需服藥

- 57歲病人，副甲狀腺問題，胰臟發現有腫瘤，出現肝硬化

- 57歲病人，患有血癌，出現擴散至肝、肺、淋巴

- 59歲病人，為智障人士，有癲癇問題





醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局明日起將會額外啟動6間指定診所，累計共有23間診所，患者須預約診症。另外，明日起亦增設關愛預約專線，供較高風險人士預約，包括70歲以上長者、5歲以下小朋友、28周以上孕婦，免疫力較低的病人等。



6 間新增指定診所︰



- 環翠普通科門診診所

- 橫頭磡賽馬會普通科門診診所

- 藍田分科診所普通科門診診所

- 石硤尾普通科門診診所

- 青衣市區普通科門診診所

- 容鳳書健康中心



3月11日更新︰





本港單日新增18888宗核酸檢測確診個案，其中18884宗為本地個案。快測陽性呈報平台則錄得10493宗呈報個案。第五波疫情以來，本港累計逾63.4萬宗陽性個案，死亡率為0.51%。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，感染數字似乎有少少跡象受控，但難以單憑一兩日數據判斷，未見疫情有開始下降趨勢，社區仍有很多傳播鏈。







再多13間院舍出現確診個案，包括9間安老院舍、4間殘疾院舍，涉及265名院友、33名員工。第五波疫情以來，累計731間安老院舍有人感染。





醫管局指，80名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約120名同房病人被列為密切接觸者；至今共有13310名醫管局員工染疫，逾5000人已復工。







現時有9760名確診及初步確診病人留醫，其中79人危殆，122人情況嚴重，76人在深切治療部留醫，另有877人康復出院。



去二十四小時，有196人離世，涉及127男69女，年齡介乎24歲至107歲。2月28日至3月9日有98名病人離世，涉及59男39女，年齡介乎34歲至100歲，由於數據滯後，至今日才公布。







部分較年輕的死者詳情：



- 24歲女病人，有先天性遺傳綜合症，為院舍院友，出現嘔吐、抽筋，病情惡化得好快，至昨日離世

- 另有5名病人，年齡介乎50至59歲，皆居住在院舍、大多患長期病患、臥床須他人照顧，部分病人須洗腎





醫管局表示，目前已經開始使用默沙東新冠口服藥，而輝瑞的新冠藥物將於下星期抵港，稍後指定診所或是安老院舍會為合適病人處方口服藥。







對於網上流傳死者遺體擺放在醫院的相，醫管局回應指相片只是反映較早前的情況。當局表示，過去數星期感染新冠肺炎或因其他病情而離世的病人數目大幅增加，對公院的殮房造成好大壓力。現時部分醫院的放遺體的空間已飽和，已加設臨時處理遺體的空間，病人離世後會有既定程序處理遺體及盡快移送殮房存放。



3月10日更新︰





本港單日新增24390宗核酸檢測確診個案，其中24380宗為本地個案。快測陽性呈報平台則錄得7012宗呈報個案。第五波疫情以來，本港累計逾60.4萬宗陽性個案。在過去一星期中，觀塘區成重災區，佔12.8%，其次為元朗（佔9.6%）、沙田（佔9%）。





衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去4日，每日個案介乎2.5萬至3萬宗，趨勢高峰似乎已見頂，有回落的跡象，但他提醒市民不應鬆懈。





再多23間院舍出現確診個案，包括12間安老院舍、11間殘疾院舍，涉及144名院友、46名員工。第五波疫情以來，累計725間安老院舍有人感染。





醫管局指，40名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約70弘名同房病人被列為密切接觸者；至今共有12554名醫管局員工染疫，逾4000人已復工。







現時有9350名確診及初步確診病人留醫，其中75人危殆，173人情況嚴重，71人在深切治療部留醫，另有879人康復出院。



再多281宗死亡個案，第五波疫情累計死亡人數達2937，目前死亡率是0.49%，當中逾9成死者生前沒有打針，死者年齡的中位數是85歲。去二十四小時，有180人離世，涉及123男57女，年齡介乎47歲至112歲。2月28日至3月8日有101名病人離世，涉及57男44女，年齡介乎52歲至103歲，由於數據滯後，至今日才公布。







部分較年輕的死者詳情：



- 47歲女病人，本身有腫瘤擴散的情況

- 48歲男病人，無長期病患，3月6日自行快測呈陽性，3月8日到急症室求醫，有肚痛不適，發現有壞死性的筋膜炎，最後出現細菌性敗血病

- 49歲男病人、54歲男病人、57歲女病人、59歲女病人，四位均有長期病患，部分病人須洗腎和患癌症





醫管局宣布，東華三院馮堯敬醫院將會在明日轉作定點醫院，提供260張病床接收新冠病人，原有病人轉去大口環及麥理浩醫院，老人日間服務亦會暫停。目前，中大醫院、法國醫院、浸會醫院、聖保祿醫院、播道醫院及仁安醫院，合共提供263張病床接受公營醫院轉介的病人，醫管局也轉介了94名病人到相關私院治療。







3月9日更新︰

本港單日新增25,991宗核酸檢測確診個案，其中25,984宗為本地個案。快測陽性呈報平台則錄得32,766宗呈報個案，其中約9,700宗是在3月6日進行採樣，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，由於快速測試平台於3月7日下午6時才推出，所以將部分於3月6日採樣的人士納入昨日呈報的個案。

再多27宗院舍出現確診個案，包括20間安老院舍、7間殘疾院舍，涉及278名院友、92名員工。第五波疫情以來，累計710間安老院舍有人感染。

醫管局指，約70名病人入院篩查或於院內檢測時確診，逾90名同房病人被列為密切接觸者；至今共有11,569名醫管局員工染疫，約3,425人已復工。

現時有8,883名確診及初步確診病人留醫，其中68人危殆，107人情況嚴重，另有807人康復出院。過去二十四小時，有195人離世，涉及126男69女，年齡介乎41歲至105歲，其中178人是65歲以上的長者，其中1人已打三針，19人已打兩針，30人已打一針。2月27日至3月67日有95名病人離世，涉及59男36女，年齡介乎47歲至100歲，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

41歲女病人，在家中暈倒，入院後發現有腦出血情況並證實染疫。

45歲女病人，本身患有癌症。

另有8位死者的年齡介乎50至56歲，他們分別是癌症患者、院友，或長期需要照顧的人士。

醫管局優先安排4類社區確診病人接受治療

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，醫管局現時正加強社區治療，特別關心高風險群組，包括70歲以上長者、5歲以下兒童、懷孕28周以上的孕婦、以及免疫力受抑制的病人。他們可優先透過以下渠道接受醫療及支援服務：

—預約到醫管局轄下指定診所求診。若名額已滿，患者可按診所安排到診所取藥，紓緩病徵。指定診所稍後亦可為合適病人處方新冠病毒口服藥。

—「護訊鈴」護士團隊會每天檢視確診者名單，主動接觸當中的高風險病人，評估他們的健康狀况，提供相關資訊及支援，並按需要建議病人到指定診所就醫。

—致電醫療查詢支援熱線：1836115，可按需要轉介醫生提供遙距電話診症服務，目前共設100條電話線予有需要人士查詢。

伊利沙伯醫院今日起轉為定點醫院

她又指，伊利沙伯醫院今日起轉為定點醫院，集中接收新冠病人，院內約380名非新冠病人將於未來數天轉院或出院；救護車只會將有生命危險的病人送到伊利沙伯醫院，至於其他創傷病人將會轉送到瑪麗醫院及威爾斯親王醫院。伊利沙伯醫院附近的逸東酒店將會安排房間予有需要的醫護人員入住，讓他們可以專心治療病人。

將來如有需要，醫管局亦擬將律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院轉為定點醫院。

3月8日更新︰

本港單日新增28,475宗確診個案，其中28,466宗為本地個案。快速測試呈報平台昨晚接獲14,715宗有效呈報（為3月6日至3月7日檢測陽性個案），其中2,018宗已核實資料並發隔離令；至於2月26日至3月5日的個案，需要3月14日後才會有具體數字。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現階段快測陽性市民可自願選擇是否呈報，因市民快速檢測也屬自願行為，惟希望市民善用系統向政府呈報，讓政府可以掌握疫情趨勢。

再多23宗院舍出現確診個案，包括15間安老院舍、8間殘疾院舍，涉及234名院友、44名員工。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情以來，累計690間安老院舍有人感染，佔全港約86.9%安老院舍。

醫管局指，約69名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約79名同房病人被列為密切接觸者；至今共有10,400名醫管局員工染疫，約2,394人已復工。

現時有8,359名確診及初步確診病人留醫，約2,300人於社區隔離設施接受隔離；其中74人危殆，105人情況嚴重，另有778人康復出院。過去二十四小時，有160人離世，涉及92男68女，年齡介乎4歲至105歲，其中145人是65歲以上的長者，其中19人已打兩針，25人已打一針；昨日新增死亡個案中，有4人是在家中當場死亡，並無經醫管局系統呈報，涉及3男1女，年齡介乎32至85歲，均患有慢性疾病。他們在2月16至3月2日期間死亡。2月21日至3月6日有127名病人離世，涉及68男59女，年齡介乎56歲至102歲，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

4歲女童，個案詳情已於昨日記者會交代。

20歲男病人，本身患有心漏及腎病等，沒有接種疫苗。

25歲男病人，住院舍，患有腦癇症。

36歲男病人，住院舍，患有腦癇症和唐氏綜合症。

3月7日更新︰

本港單日新增25,150宗確診個案，其中25,118宗為本地個案。

再多18宗院舍出現確診個案，包括11間安老院舍、7間殘疾院舍，涉及69名院友、43名員工。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情以來，累計673間安老院舍有人感染，佔全港約84.8%安老院舍。

醫管局指，約38名病人入院篩查時確診，約40名同房病人被列為密切接觸者；至今共有9,463名醫管局員工染疫，約1,529名員工已復工。

現時有8,010名確診及初步確診病人留醫，約2,300人於社區隔離設施接受隔離；其中75人危殆，106人情況嚴重，另有388人康復出院。過去二十四小時，有161人離世，涉及106男55女，年齡介29歲至102歲，其中147人是65歲以上的長者，其中1人已打三針，13人已打兩針，21人已打一針。2月24日至3月3日有119名病人離世，涉及76男43女，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

29歲女病人，患有癌症。

36歲女病人，患有甲狀腺內分泌失調，不適數天，3月5日暈倒，救護人員到達時已發現沒有心跳，搶救後送入深切治療部留醫，惟最終不治。

45歲男，患有腎病。

49歲女，患有癌症。

另有2位小童離世，包括一名8歲女童，本身患甲狀腺病，3月6日有發燒，家人曾帶她到私家醫院求醫，當時快速檢測呈陽性，獲處方藥物後回家，到今早7時情況惡化，不省人事，送往瑪麗醫院搶救，惟至今早8時不治，案件將交死因庭跟進。

另一位為4歲女童，本身患先天心臟病，因出現嘔吐等徵狀，被送往瑪麗醫院急症室，當時曾心跳停頓，搶救後成功恢復，轉往兒童深切治療部留醫，惟今早8時再出現心跳停頓的情況，延至9時許不治，案件將交死因庭跟進。

快速測試陽性個案網上呈報平台今日下午6時起啟用，詳情：快測陽性呈報平台今日下午6時啟用！呈報個案需提交甚麼資料？「陽轉陰」仍要申報嗎？（附平台連結）

3月4日更新︰

再多46宗院舍出現確診個案，包括34間安老院舍、12間殘疾院舍，涉及552院友、187名員工。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，就院舍院友接種疫苗方面，政府經諮詢專家後決定，現時注射科興的院友，其第1針和第2針之間的緩衝期，將由28日縮短至21日，復必泰則維持相隔21日。至於從未接種過疫苗的康復者，可於4星期後再打針。

現時有7,360名確診及初步確診病人留醫，約1,100人於竹篙灣隔離；其中54人危殆（37人無打針），85人情況嚴重（59人無打針），另有494人康復出院。過去二十四小時，有136人離世，涉及76男60女，年齡介29歲至102歲，其中131人是65歲以上的長者，只有17人已打兩針，21人已打一針。2月23日至3月5日有52名病人離世，涉及33男19女，年齡介乎56歲至104歲，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

29歲男病人，住殘疾院舍，2月23日晚到瑪嘉烈醫院急症室，有發燒及氣促，至昨日死亡。

55歲女病人，住院舍，有長期病患， 3月2日下午到明愛醫院急症室，有肺炎、氣促及發燒，至昨日凌晨3時死亡。

55歲女病人，住院舍，有患癌記錄，2月23下午去瑪麗醫院急症室，有發燒及氣促，至昨日死亡。

快速測試陽性個案網上呈報平台原定於本周內推出，惟歐家榮今日在記者會上表示，因平台涉及複雜細節，希望推出時可以盡量順暢，故仍然需要時間處理，暫時仍未有確實推出日期。他又指，平台亦有追溯期，暫定2月26日之後快速測試呈陽性的市民都可以申報。

3月3日更新︰

再多37宗院舍出現確診個案，包括21間安老院舍、16間殘疾院舍，涉及556院友、228名員工；至今累計710間院舍爆疫，涉及4,100名院友及1,300名員工。

醫管局表示，約60名病人入院篩查時確診，約130名同房病人被列為密切接觸者；至今共有5,251名醫管局員工染疫，約600名員工已復工。

現時有6,400名確診及初步確診病人留醫，760人於竹篙灣隔離；其中78人危殆（52人無打針），116人情況嚴重（64人無打針），另有564人康復出院。過去二十四小時，有144人離世，涉及85男59女，年齡介乎42歲至102歲，其中134人是長者，只有10人已打兩針，10人已打一針。2月24日至3月1日有42名病人離世，涉及26男16女，年齡介乎53歲至108歲，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

42歲男病人，為小欖醫院病人，本身有殘障，因確診轉往內科病房，至昨日早上不治。

44歲男病人，住院舍，行動不便，2月27日下午發燒氣促，送往廣華醫院急診室急救，至昨日不治。

51歲女病人，本身有癌症， 2月26日到將軍澳醫院急症室求診，因出現精神錯亂及情況轉差而轉入內科病房，至昨日不治。

52歲男病人，本身有癌症，3月2日早上到東區醫院急症室，因有肺炎而須插喉搶救，同日下午不治。

54歲男病人，本身無疾病紀錄，今年1月打一針疫苗，2月22日快速測試陽性，因發燒氣促而於2月23日凌晨到聯合醫院急症室，及後情況轉差，檢查發現有肺動脈栓塞，轉入深切治療部，最終延至昨日下午不治。

55歲男病人，住院舍，本身有殘障，3月1日血壓低，因發燒及血壓低到屯門醫院急症室，入隔離病房，至昨日不治。

56歲女病人，住院舍，2月23日下午因發燒氣促到北區醫院急症，至昨日不治。

57歲女病人，本身有癌症，3月1日下午因發燒威爾斯親王醫院急症，至昨日不治。

3月2日更新︰

再多55宗院舍出現確診個案，包括40間安老院舍、15間殘疾院舍，涉及488院友、228名員工；至今累計670間院舍爆疫，涉及3,650名院友及1,150名員工。

醫管局表示，約70名病人入院篩查時確診，約150名同房病人被列為密切接觸者；至今共有4,322名醫管局員工染疫，600名員工已復工。

現時有6,400名確診及初步確診病人留醫，760人於竹篙灣隔離；其中64人危殆（55人無打針），88人情況嚴重（64人無打針），另有590人康復出院。過去二十四小時，有117人離世，涉及73男44女，年齡介乎58歲至100歲，其中111人是長者，只有6人已打兩針，16人已打一針。

部分較年輕的死者詳情：

59歲女病人，本身有長期病患（腎病），於天水圍醫院洗血中心病情惡化，2月28日入院，3月1日凌晨約2時離世。

61歲男病人，本身有長期病患（腎病），在家抽筋暈到，送拿打素急症症室，3月1日凌晨入院，同日離世。

58歲女病人，因精神病於九龍醫院長期住院，其後感染新冠肺炎致病情惡化，及後轉送伊利沙伯醫院，至昨日下午離世。

60歲男病人，有癌症病史，2月15日送瑪嘉烈急症室，3月1日早上離世。

被問及快速測試呈報網站何時推出，歐家榮表示，具體日期會在推出後由食衞局公布，平台設有追溯期，舊個案不會加入當日新增確診數字。市民如在指定日期快速測試陽性便需要登記，讓當局掌握實際確診數量，判斷疫情走勢。如檢測陽性市民在檢測陽性第7日測試已轉為陰性，無須再被隔離，只要登記及提供身份證及檢測陽性樣本相片，當局便會透過電子方法補發隔離令予市民。



3月1日更新︰

今日再多34宗院舍出現確診個案，包括25間安老院舍、9間殘疾院舍，涉及249名院友、30名員工；至今累計615間院舍爆疫，涉及3,150名院友、900名員工。

現時有6,124名確診及初步確診病人留醫，570人於竹篙灣隔離；其中57人危殆（47人無打針），88人情況嚴重（64人無打針），另有690人康復出院。過去二十四小時，有117人離世，涉及68男49女，年齡介乎47歲至99歲，其中106人是長者，只有15人已打兩針，16人已打一針。

部分屬60歲以下的死者詳情：

47歲女病人，本身有免疫系統疾病，26日因發燒到天水圍醫院急診室求醫，當時有心肌梗塞，轉送屯門急診室入院，至昨日早上離世。

52歲男病人，本身有糖尿病，25日因糖尿病併發症到東區醫院急診室求醫，被送入深切治療部，至昨日早上離世。

58歲男病人，本身沒有長期病患，27日下午到伊利沙伯醫院急診室求醫，入院時有肺炎及肺積水，至昨日早上去世。據了解，死者入院前十日已開始感覺不適，沒有打針。

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2月28日更新︰

再多49間院舍出現個案，其中3間位於港島、32間位於九龍、1間位於新界東、13間位於新界西，涉及490多宗個案；當中涉及43間安老和6間殘疾人士院舍。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至昨天為止，累計有580間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，總共涉及2,900院友、865名員工。

醫管局表示，約70名病人入院篩查時初確；至今共有3,160名醫護染疫。

現時有5,882名確診及初步確診病人留醫，402人於竹篙灣隔離。其中49人危殆，66人情況嚴重，另有690人康復出院。過去二十四小時，有87人離世，涉及59男28女，年齡介乎51歲至100歲，其中有69人年逾65歲，只有10人已打兩針，10人已打一針。2月19至25日再有37名病人離世，涉及23男14女，年齡介乎37歲至105歲，由於數據滯後，至今日才公布。

明日會有再多5間指定診所投入服務，包括貝夫人普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳寶寧路普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心和仁愛普通科門診診所。

政府日前公布會直接讓快速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。歐家榮提醒市民，一定要購買合乎標準的快速測試劑，否則有機會出現假陽性；政府正密鑼緊鼓籌備網上呈報平台，目標在今個星期內推出。