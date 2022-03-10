疫情嚴峻，不少市民亦向中醫求診，浸大發現本港患者普遍有濕邪的情況，出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹的症狀，提醒坊間熱賣的連花清瘟膠囊等3款中成藥，必須對症下藥。有見確診者眾多，浸大自上月中推出網上免費診症，至今服務逾8,000人，並宣布成立跨學科醫療隊，向老人院的長者、員工等提供中醫診治及心理情緒支援。

中醫在「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」進行網上診症（浸大圖片）

浸大自2月中推出網上免費診症及諮詢服務，至今3周服務逾8,000人，日均服務最多1,000人，包括確診者、密切接觸者、老人院舍長者及照顧者等。浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥教授表示，臨床發現本港確診者多數有濕邪的情況，包括出現腹瀉、舌苔厚、頭重如裹。但大部分為輕症患者，僅5至10%人屬重症，包括發高燒達39度、咳血等，建議有呼吸困難、缺氧等人士入院治療。對於坊間熱賣的連花清瘟膠囊、金花清感顆粒及藿香正氣片等中成藥，他建議服用前先諮詢醫生意見。

抗疫醫療隊 優先服務院舍長者

目前免費遙距服務，已包診症、配藥及送遞，醫師會處方5日中藥及提供2次診症，卞兆祥稱目前每日有40名醫師駐診，每日可為80人診症，但求診者眾多，初時20條預約熱綫即被「打爆」，加上中藥因運輸物流受阻，出現短缺情況，已聯絡內地供應商快速處理，暫時供應充足，不過未必能做到即日診治、即日送藥，形容是「打緊仗」。

另外，浸大昨宣布成立一支由跨學科專家及支援人員組成的「浸大中醫抗疫醫療隊」，優先為安老院的長者、員工、照顧者等提供遙距診症、送藥服務及心理情緒支援。



