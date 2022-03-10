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10/03/2022

想延長生育能力？關於「雪卵」要知道的5件事︰點收集卵子？有替代方法？

#冷藏卵子 #生育 #生育能力 #懷孕 #媽媽 #雪卵
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　　冷藏卵子，是女性延長生育能力的一個潛在方法，不過原因可能人人都不同。

 

　　2014年的一份報告發現，最常見的原因是，找不到合適的伴侶。其他原因，包括要接受放射性治療及化療等，這都有可能影響生育能力。

 

1. 如何開始？

 

　　先和家庭醫生商量，他們或會轉介有關專家，自己當然也要做點功課。如果有癌病等健康情況，有機會影響將來受孕，就需要更多不同專家的意見了。

 

2. 如何收集卵子？會不會有副作用？

 

　　首先，醫生會處方藥物，讓卵巢製造更多成熟的卵子，這需要最少兩個星期時間。這類藥物可以帶來副作用，改變賀爾蒙水平。過程後，需要接受一些測試及超聲波掃描，檢查卵子在卵巢中的狀況。

 

 

　　當卵子發展到一定程度，醫生會以超聲波引導針筒收集卵子，過程要15至20分鐘。或會有點不適，過程後會需要時間休息一下。

 

　　成功收集愈多的卵子，就可以冷藏更多，也增加將來受孕的機會。

 

3. 有其他替代方法嗎？

 

　　據2014年的報告說，冷藏卵子的成功機會，大約是14%，比率大約是新鮮卵子的一半。

 

　　其他替代方法包括：冷藏胚胎卵子已經受孕及冷藏卵巢組織。後者是個不俗的選擇，因為組織中常有大量未成熟的卵子，它們可以藉生育治療去成長，一次過冷藏數以百計，甚至更多未成熟的卵子。

 

 

4. 有疑問，請儘管發問！

 

　　不論是將要面對會影響生育的治療，還是想為將來生育機會作好準備，詢問家庭醫生都是個好開始。

 

5. 要多少錢？

 

　　以英國的私人診所為例，程序就要約3,000至4,000英鎊約3萬1千至4萬1千港元。要注意的是，沒有額外的花費，例如測試、監視、藥物、抽取卵子、儲存卵子、解凍、受孕和傳移胚胎。


Source：6 things you need to know about freezing your eggs

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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