雖然已經正正式退休八年，但必須坦白承認，我是一個不能躺平、寂寞及呆坐的人。除腦袋不停彈出五花八門創意外，周身更充滿「活躍細胞」（Restless Cells）。物以類聚，當然認識不少這類「活躍症」人士，包括資深傳媒管理層、退休高官及著名前政治人物。大家宅在家已月多，當然身痕手癢，睇睇有乜可以搞。

我與不少退休傳媒管理人、高官及政客，皆患有嚴重的「活躍症」，不能躺平及寂寞。

「阿碌，近日睇咗N個KOL節目，不如你都搞番個。可以分析疫情，介紹投資、飲食、旅遊……當然，更可以傾選特首，應該爆喎！」一位前高官老友提議。

既然佢提出，反正小弟宅在家悶到飛起，於是，立即揮筆疾書，寫下節目建議。今日在此公開俾大家評評，看看能否「開閘彈出」呢？

A：節目名稱：高人與碌Sir。

B：共兩輯。第一輯：疑似特首候選人逐個捉；第二輯：參選人搏擊擂台戰。

C：目標：中央已清楚列出對下任特首的要求及期望。此時正好給香港人評評欲參選者的實力，反映意見給有投票權的選委。

（下任特首條件：一、愛國愛港中央信任；二、能配合國家發展策略；三、解決住房問題；四、維護香港國際中心地位；五、善於團結各方力量；六、有擔當、有作為、有格局。）

中央已經列出下任特首重任——鞏固及加強香港的國際金融中心地位。



未來中美大國比拼，經濟金融競賽為重中之重。從最近俄烏戰爭中美國使出的經濟制裁手段，可見其殺傷力達核彈級。

E：形式：一、第一集介紹節目構思、目標、特首選舉背景及遊戲規劃；二、第二集至第十集每次透視兩至三位「疑似候選人」，評論每位的強弱項，作出評分。

F：初擬疑似候選人 ——林鄭月娥、梁振英、陳茂波、李家超、李國章、李小加、葉劉淑儀、陳德霖、陳馮富珍、查史美倫、任志剛、林健鋒、陳南祿、梁君彥、梁美芬、李慧琼、廖長江、陳智思、陳啟宗、吳光正、曾俊華、曾鈺成、梁錦松、范徐麗泰……

查史美倫、李小加、陳德霖、任志剛、梁錦松，皆有與國際金融大鱷交手的經驗。

G：播出日期——第一輯： 3月20日至4月2日。

第二輯： 4月17日至5月7日。

小弟百分百有信心，只要搵到具江湖地位的「高人」（掌握各疑似候選人的強弱項者）拍檔，必定收視天高！

事實，我1996年第一屆特首選舉開始，已多次主持及製作《特首之戰》，根本冇得輸！

下個特首競選擂台，只要有自由度發問，勢必精彩。

有咗節目建議，立即邀請心目中的「高人」，一共五位。全部一致回應：「碌Sir ，此節目必爆，我都想做，但…若清心直說，做完之後，肯定冇曬朋友！煩另請高明可也！」

唯有收工，連入閘機會都冇嘞！

