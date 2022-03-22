22/03/2022
新冠疫苗｜支援行動不便人士！社聯推「疫苗易」家居接種計劃，上門為長者及殘疾人士打針（附申請熱線）
第五波疫情持續，疫情至今已累積超過5000人死亡，當中超過7成為80歲以上長者！近日，政府公布的最新數據指出80歲以上長者無打針的死亡率為15%，打齊兩針科興的死亡率則大幅跌至2.95％！惟不少長者或殘疾人士都不良於行，未必可以到疫苗接種中心排隊打；幸好「疫苗易」家居接種計劃近日正式展開，外展團隊將會上門為長者接種科興疫苗，即睇以下詳情！
「疫苗易」由香港社會服務聯會及香港醫學組織聯會主辦，為經評估身體狀況合適的居家長者及殘疾人士，免費提供科興新冠疫苗外展接種服務。外展團隊由醫生、護士及關懷大使等組成，接種疫苗後，關懷大使亦會跟進參加者的身體狀況。計劃會按照政府指引，為合資格人士完成相關打針指引建議，目標服務10,000名長者及殘疾人士！
（圖片來源：HKCSS 香港社會服務聯會 @ Facebook）
有意參與計劃的長者及殘疾人士透過熱線（3705 5658）登記，登記資料將會交由參與計劃的社會服務單位跟進及評估，確定登記人有確切需要在家接種疫苗後，就會安排接種日期！提提大家，「疫苗易」計劃只會運作至4月20日，若家中有同住長者需要，就要盡快申請喇！
「疫苗易」家居接種計劃
服務對象：未曾接種疫苗；不良於行的長者及殘疾人士
服務日期：即日起至2022年4月20日
申請熱線：3705 5658
熱線服務時間：星期一至日；早上9時至晚上7時
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