三月二十一日行政長官抗疫記者會，特首話：「香港已有數百萬人受感染，現時貿然進行全民強制檢測會很麻煩，亦很混亂，現時是把計劃暫緩。究竟我們是採取哪種抗疫模式，我們今日未能完全釐清，這只是一個階段性的評估及總結。可修改的地方，我們會修改。」

簡單來說，因為太麻煩，全民檢測不會做；因為看不清，抗疫路線更加不會定。政府抗疫？跟著疫情走，邊做邊修補挨過去。

翌日，更鄭重宣布「復常路線圖」。此時此刻，已不用遮掩以往所做的一切，只為曲線躺平部署作解釋，高調擺出放棄清零的姿態。

重現群聚

剛過去的周末周日，不少市民出現商場食肆，而深水埗鴨寮街更是人山人海，很多人歸咎抗疫疲勞，抗疫兩年多得個吉，走出來舒口氣。是否如此，看看網上評論：

• 100萬人中，康復者都起碼有80萬，比著你好番，短期有抗體，你出唔出街？佢地出街反而係個屏障。

• 康復唔出街做咩？康復者口罩都唔想戴，只係法例要求咋。

• 市民自己測自己醫自己好番，正苦得把口。

• 咁多出番來，可能唔係疲勞，根本係中招後康復，咪出來行街囉！

• 人人都中哂好番，所以就有現今狀況！

• 最近因為大部分人，會用快速檢測劑時常測試，20分鐘已經知道，便 慢慢回復正常生活。同以前不同，要到檢測站排隊又耐又危險，群聚感染，又等多天才知結果，心理不好受。

擴疫階級

按政府的「復常路線圖」細節，便可以瞭解市民要方便出外群聚，有不同層次的許可：

1. 疫苗1針或以上，並已中招

2. 疫苗無打，曾中招

3. 疫苗2針或以上，未曾中招

4. 疫苗1針，未曾中招

5. 疫苗無打，未曾中招

香港市民現在被政府暗地裏分為上面五大類，筆者稱為「擴疫階級」；分得階級當然有不同層次的方便，比之食肆的ABCD區，更是一大躍進。

如果是4、5級，那是最底層，不要説出外，要是有病，聽天由命，這個不用多説。第3級，基本上大部分食肆場所都可以到，但不擔保你不受感染，有些人群密集地區，少去為佳。

但是如果曾經中招，你體内有抗體，那無論閣下有否打針，政府發出的通行證，就等如頒發一個任性通行許可，到哪裏吃喝玩樂都暢通無阻，因為顯示你已中招，體内抗體讓你「不再受到感染」，可以放肆地忘掉抗疫，卻可以無限制擴疫。

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