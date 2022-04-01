在第五波疫情下，有不少民間組織或是社企都主動伸出援手幫助染疫的市民！最近，一直致力推動長者就業的社企「銀杏館」就宣布，全線分店免費為新冠康復者提供湯水調理，他們的網店更以成本價售賣兩款抗疫復原湯包，即睇有邊幾款湯水和派發詳情啦！

不幸染上新冠肺炎後，身體都會大傷元氣，特別是肺部和脾胃，這個時候就需要湯水調理一下啦。而銀杏館免費派發的湯水就是專為新冠康復者而設，湯水都是用中醫師推介的平和配方製作，包括有沙參玉竹湯、蓮藕馬蹄湯及益肺健脾湯，功效以滋潤清熱、清潤滋陰、補中益氣、消炎解毒、斂肺止咳為主。點樣先飲到靚湯呢？銀杏館就表示，毋須提供任何證明，只要康復者銀杏館向分店經理表達有需要飲用即可！

蓮藕馬蹄湯

同時，銀杏館網店亦有賣2款超抵抗疫湯包，均以成本價$18發售，湯包是由靚湯婆婆愛心熬製而成，款款真材實料，大家一定要把握機會買來試試！

1. 玉竹雪梨沙參百合湯︰潤肺化痰

玉竹雪梨沙參百合湯 $18

湯包食材︰北沙參、南北杏、玉竹、雪梨、百合、蓮子、白果、黑木耳、陳皮、馬蹄、白蘿蔔（帶皮）

功效︰主治氣陰兩虛；補益氣陰，潤肺化痰

飲用方法︰整包原封直接放入沸水中加熱4-6分鐘

2. 五指毛桃百合海底椰陳皮湯︰益肺健脾

五指毛桃百合海底椰陳皮湯 $18

湯包食材︰白蘿蔔、白蓮子、百合、 海底椰、五指毛桃、黃豆、生薏仁、山楂、 紅棗、陳皮、雲耳、生薑

功效︰主治肺脾氣虛兼痰瘀；益肺健脾

飲用方法︰整包原封直接放入沸水中加熱4-6分鐘

銀杏館

網店︰https://www.eldershop.com.hk/

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