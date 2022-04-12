出席所有「退休投資分享會」，在座者除必問：「買邊隻股票、點解」之外，亦多會問「唔好買乜？」

應買邊隻股票？簡單，來來去去都只10隻左右。因我的聽眾皆退休者，完全不應冒任何風險，也不應在人生這階段尋求發達。所以，必定是買最傳統，最有聲譽，業務最透明，生意最有保證……更重要，政府「唔俾得佢死」幾隻。

退休投資股票組合，最安全以公用股作柱躉，只買不賣

至於不應買甚麼，咁就多囉。

成熟世故人士，尤其是資深律師及執法者，都會話你知，金錢世界，騙子如麻，盜匪如毛，梗有一個在你左右！不過，資本主義社會，講自由，講法治（即有極多灰色地帶），講創新。如此，當然有極大空間俾「食腦者」度出日新月異的騙人手法。

有錢地方必定滿是騙子，過去、現在、將來也會如是，自己小心

所以，小弟對退休人士的忠告：新嘢留返俾「新仔」去試。佢哋年青，失敗得起。就算破產也有時間東山再起。

「新嘢」留返俾「新仔」試，佢哋仆多幾次也可以有日子翻身





退休者，揸住「棺材本」，唔明唔識唔知的投資，無論外幣期貨物業股票，一律避開。先求自保，以策安全。

過去10年，其中一項新投資名「虛擬貨幣」。我一睇，已知乃「龐氏騙局」一種。騙徒空手入白刃搭個雞棚。起初人人買人人賺，塑造前衛形象兼唔買就笨。當「火棒」傳到人人信時，騙徒就「起錨」劏晒全部投資者失蹤。

我的諗法，在六年前不斷四圍宣揚。雖然有人贊成。但也不少人笑我out到爆，投資頭腦僵化。

真係拗都無謂。事實，小弟七八年誤入倫敦金公司做經紀時，九成批評我者皆未出世，究竟佢哋見過幾多「大騙棍」？

筆者早年曾加入倫敦金公司，完全掌握其行騙手法

終於，虛擬貨幣「交易所」越開越多。自然，爆煲頻頻。最新在Netflix上架的一套真實罪案紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》（Trust No One: The Hunt For The Crypto King)，內容正正描述一個30歲的「虛擬貨幣交易天才」傑洛科頓（Gerald Cotton），有着鄰家男孩的面孔及笑容，給人單純可靠的形象，吸引了不少接受虛擬貨幣就是未來交易媒介的「新人類」信任，成為佢創辦的加密貨幣交易所「Quadinga CX」客人。起初，當然，個個買個個賺，人人買大屋大車，火速成為令人羨慕富豪。

信虛擬貨幣是「好投資」者，快看此真實記錄片

咁易發達，故事又「真」，立時吸引大量頗有積蓄又幻想「不勞而獲」的打工族，爭相跳上這部先進的「虛擬發達列車」。

Gerald事蹟不單吸引到無數「發夢者」，更成為各大財經新聞網主角。

「騙徒」外貌可以是非常「可親」的，Gerald令無數人受騙，皆因佢樣子是「純純」的

就在投資者日多，投資額接近15億港幣之2018年，Gerald突然人間蒸發。據稱在印度患急性腸胃炎逝世，但冇人見過佢條屍！

最大件事，只得佢持有貨幣解鎖密碼！

事後，大量證監及執法人員介入調查。結果如何？很吸引！目前仍沉迷虛擬貨幣者，必看。或許會得到一點點啟示！

