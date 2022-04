出席所有「退休投資分享會」,在座者除必問:「買邊隻股票、點解」之外,亦多會問「唔好買乜?」

應買邊隻股票?簡單,來來去去都只10隻左右。因我的聽眾皆退休者,完全不應冒任何風險,也不應在人生這階段尋求發達。所以,必定是買最傳統,最有聲譽,業務最透明,生意最有保證……更重要,政府「唔俾得佢死」幾隻。

退休投資股票組合,最安全以公用股作柱躉,只買不賣

至於不應買甚麼,咁就多囉。

成熟世故人士,尤其是資深律師及執法者,都會話你知,金錢世界,騙子如麻,盜匪如毛,梗有一個在你左右!不過,資本主義社會,講自由,講法治(即有極多灰色地帶),講創新。如此,當然有極大空間俾「食腦者」度出日新月異的騙人手法。

有錢地方必定滿是騙子,過去、現在、將來也會如是,自己小心

所以,小弟對退休人士的忠告:新嘢留返俾「新仔」去試。佢哋年青,失敗得起。就算破產也有時間東山再起。

「新嘢」留返俾「新仔」試,佢哋仆多幾次也可以有日子翻身





退休者,揸住「棺材本」,唔明唔識唔知的投資,無論外幣期貨物業股票,一律避開。先求自保,以策安全。

過去10年,其中一項新投資名「虛擬貨幣」。我一睇,已知乃「龐氏騙局」一種。騙徒空手入白刃搭個雞棚。起初人人買人人賺,塑造前衛形象兼唔買就笨。當「火棒」傳到人人信時,騙徒就「起錨」劏晒全部投資者失蹤。

我的諗法,在六年前不斷四圍宣揚。雖然有人贊成。但也不少人笑我out到爆,投資頭腦僵化。

真係拗都無謂。事實,小弟七八年誤入倫敦金公司做經紀時,九成批評我者皆未出世,究竟佢哋見過幾多「大騙棍」?

筆者早年曾加入倫敦金公司,完全掌握其行騙手法

終於,虛擬貨幣「交易所」越開越多。自然,爆煲頻頻。最新在Netflix上架的一套真實罪案紀錄片《別信任何人:虛擬貨幣懸案》(Trust No One: The Hunt For The Crypto King),內容正正描述一個30歲的「虛擬貨幣交易天才」傑洛科頓(Gerald Cotton),有着鄰家男孩的面孔及笑容,給人單純可靠的形象,吸引了不少接受虛擬貨幣就是未來交易媒介的「新人類」信任,成為佢創辦的加密貨幣交易所「Quadinga CX」客人。起初,當然,個個買個個賺,人人買大屋大車,火速成為令人羨慕富豪。

信虛擬貨幣是「好投資」者,快看此真實記錄片

咁易發達,故事又「真」,立時吸引大量頗有積蓄又幻想「不勞而獲」的打工族,爭相跳上這部先進的「虛擬發達列車」。

Gerald事蹟不單吸引到無數「發夢者」,更成為各大財經新聞網主角。

「騙徒」外貌可以是非常「可親」的,Gerald令無數人受騙,皆因佢樣子是「純純」的

就在投資者日多,投資額接近15億港幣之2018年,Gerald突然人間蒸發。據稱在印度患急性腸胃炎逝世,但冇人見過佢條屍!

最大件事,只得佢持有貨幣解鎖密碼!

事後,大量證監及執法人員介入調查。結果如何?很吸引!目前仍沉迷虛擬貨幣者,必看。或許會得到一點點啟示!