飲咖啡對健康的益處，大家都耳熟能詳。咖啡香濃提神不在話下，有時候白領一族更要靠它去堅持一場冗長會議呢！大眾同樣知道咖啡有助降低心臟病及糖尿病風險，不過你或者不知道，咖啡還有改善肝臟健康功效。

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近5至10年，開始有研究發現，咖啡具有保護肝臟功能的功效。就讓我分享三個大家認識的肝臟疾病與咖啡之關係。

預防脂肪肝

2014年一份意大利研究報告指出，咖啡之所以有護肝功效，在於它如何影響肝臟酵素。報告中提到咖啡似乎可以減低脂肪在肝臟形成，但同時卻增加肝臟具保護性的抗氧化物含量。2021年美國研究員審視以往發表過11項研究報告後，得出與以上各報告相近的結果，相比從不飲咖啡者，每日最少飲3杯咖啡的人，可以降低患上脂肪肝風險達20%，及降低慢性肝病引致死亡風險達49%。更有趣的是，研究發現，不含咖啡因decaf咖啡與普通咖啡對肝健康的益處相若。

預防肝纖維化

脂肪肝是廣泛的慢性肝病，往後慢慢嚴重可發展成肝纖維化（疤痕組織在肝臟形成）。隨著時間發展，肝纖維化會慢慢影響肝臟功能。輕度的肝纖維化，可以透過藥物、改變生活及飲食模式去逆轉。

2017年荷蘭研究員發表一份報告，定期飲用咖啡有助降低肝纖維化風險。報告亦顯示經常飲咖啡人士（每日最少3杯），護肝功效較飲1至3杯的更明顯。

預防肝硬化

肝硬化是肝病發展到後期而且是更嚴重的狀況。不幸地，肝硬化不如肝纖維化般，並不可以將病情逆轉。當出現這情況，通常亦會引致其他嚴重的健康問題。

幸好，飲咖啡有助降低肝硬化嚴重度。另有研究特別指出，咖啡同樣有助減低酒精性肝硬化風險，及降低因酒精性肝硬化引致的死亡率風險。

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一直都不飲咖啡，怎辦？

上邊提到的咖啡研究指出，大多於每日飲3至4杯咖啡後才有益處。如果你根本不飲這麼多，甚至從不喝，不必特別加飲。因為，咖啡並非是唯一有護肝效果的食物，其他深綠色蔬菜、薑黃、魚油等食物也有護肝功效。





