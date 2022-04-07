每當我們接受講座邀請，去談談「現代婦女如何處理壓力」之時，我們可能有很多資料想在有限的時間內和聽眾分享，自然地會把重點放在實際的策略。

所以我們通常都會講到現代婦女是雙職，既要外出工作又要照顧家庭，要親子又要維繫婚姻，要關心長輩親友又要有自己的私人時間，有時甚至要在工作和家庭兩者中作選擇和犧牲……

然後，我們就會向解決問題的方向去想，建議聽眾們如何做時間管理、親子活動、work-life balance（工作與生活的平衡）、me time（私人時間）、溝通技巧、減壓放鬆運動等等。

通常聽眾的反應都非常滿意，因為這不但說出她們的各種挑戰困難，也指出了一連串生活上可以應用的策略和例子。

很多情況之下，我們都沒有充足的時間去思考一個更基本的問題：「為甚麼現代女性有那麼多的壓力？」

也許問題的核心在於社會和女性自身對女性角色的定型和期望：為甚麼關顧家庭成員必定是女性的責任？為甚麼要取捨家庭或工作是女性的考慮？

（《Hi Bye, Mama!》劇照）

直接來說，如果我們不是假設了女性的主要角色（甚至天職）是照顧家庭，而外出工作只不過是幫補家計的話，那她們為甚麼要放棄工作事業來做全職主婦去照顧家庭呢？為甚麼會覺得男性選擇做「主夫」令我們有點不安不習慣呢？為甚麼我們可以接受一個全時間在外工作而不理家事家人的男性是「事業為重」，卻容不下一個因為工作超時而要大家吃外賣的女性呢？為何她要因此感到內疚呢？

細看之下，就可以見到擺脫不到這些角色定型就是壓力的主因，既是社會周圍的人對她的期望要求，更是她對自己要面面俱圓，家庭事業兩得意的標準。

也許要減壓，除了慣常建議的那一串行為和情緒上的放鬆之外，是時候去反思更核心更根深蒂固的價值觀念了。就算移除不到改變不了，也希望能夠留意到它的存在和影響力！