說到懷孕期間服用止痛藥，撲熱息痛 （acetaminophen） 可能是唯一對嬰兒安全的選擇。

而遇上頭痛、腳腫或腰痛等，止痛藥就如天賜。

不過，最新的一項研究就說，懷孕期間服用撲熱息痛，可能增加孩子出現專注力失調及過度活躍症 （ADHD） 的風險。

冷靜，請勿扔掉你的止痛藥！增加風險說的是，孕婦經常服用及維持長時間，如多於29日。

實際上，服用 Tylenol 少於7天，更可以降低孩子患 ADHD 的風險。

研究分析了挪威的112,973名兒童、95,242名媽媽及75,217名爸爸的數據，他們在懷孕期間及生產後，都填寫了問卷。

大約一半媽媽服用了撲熱息痛，不過僅有3.3%的媽媽屬於長期服用。對於這群媽媽，孩子的 ADHD 風險是雙倍。專家認為，醫生應該要注意風險。

「我們並非認為孕婦不應該服用 Tylenol，說的是長期服用的話，應該先徵詢醫生意見。」

而受孕前，爸爸服用撲熱息痛的話，也會令孩子的 ADHD 風險增加，但專家指這個資料，並不足以向男士們作服用建議。

雖然服用撲熱息和 ADHD 有一個聯繫，但沒有足夠數據說，它是引起 ADHD 的原因。

專家認為，還需要進一步的研究，去找出當中原因。現階段，並不能排除懷孕期間使用撲熱息痛，遇上要止痛和發燒，仍然應該服用。因為懷孕初期，發高燒對胎兒會造成危險—但要注意服用劑量和盡量短時期。

Source: Acetaminophen use during pregnancy may be linked to ADHD, but you should still take it