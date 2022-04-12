在不同的學說及研究中，肌肉過緊常常只是其中一個常見結果，而這個肌肉過緊的問題常常是用來補足身體穩定性的不足（前文提及過的不同人士需要不同的柔韌性及肌肉）。換句話說，肌肉過緊有些時候反而是保護關節的生理方法，例如腰椎的核心肌群能力不足，容易在運動時腰椎變得不穩定，所以為了令腰椎不會過度移位或維持良好跑姿、舉重的動作，腰部附近的肌肉只好「代償地」變緊繃，來保護自身不會受傷，或是因為多次累積的小型創傷後，引發肌群變緊，達致一個活動——肌張力的平衡，也就是讓關節及附近的肌肉漸漸穩定下來。因此，若沒有增加腰椎的穩定性，腰部緊繃的現象可能不需要伸展或滾筒放鬆，反而需要配合適當的復康訓練就能解決。





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當肌肉纖維在不正常的位置時，都會產生不良的反應，但在過度延伸時卻有更多的不良反應，不要盲目伸延，錯以結果為目標。

「但是我的腰部柔韌性的確不夠好，在腰痛的評估中被評為僵硬及功能不足，很多家居功能都不能處理。」不少病人在醫院或坊間進行評估後的意見。

的確，柔軟度是比較容易被評估的，例如坐式前彎、直抬腳測試等，就可以評估角度有沒有達到「標準」，因此我們很容易看到「柔軟度未達標準」，但是一要讓結果誤成了目標，除了柔韌性，還有其他能力的不足是那些評估中沒看到的，例如動作控制、協調性、肌力、爆發力、動作技巧等。

1. 甚麼是肌肉失衡（Muscle Imbalance）？

肌肉不平衡指的是「兩側（前後、左右等）在長度、張力等條件上不一致」，或者，更精確地說，如果兩邊在控制、穩定等動作能力上的不同，也稱為肌肉失衡。

「但是，我總覺得肌肉僵緊，或只看到肌肉僵緊，所以當有痛或受傷時便認為是肌肉僵緊」，不少講座聽眾在講座後都會有相似的發問。

現代人常有「寒背」、腰痠背痛、肩頸痠痛等狀況，都是一種肌肉失衡的表現，如許多人有前側胸部肌群太緊，以及後側上背部肌群肌群太鬆的問題。但在這邊指的是「肌肉長度、肌肉張力、控制能力是有差異的」，但卻不是「肌肉量、肌力」不足而造成的問題。

2. 肌肉失衡有甚麼影響？

‧肌肉能產生的肌力減少

‧肌肉使用不平均，有些會過度使用

‧關節處在更容易受傷的位置

又以肩頸痠痛為例：

當前胸的肌肉處在長時間縮短的位置（因為寒背），這也只是一種肌肉失衡的結果，前胸的肌肉張力會較高，做動作時也會較「容易被使用到」；而後背的肌肉處在長時間拉長的位置，肌肉張力會較低，做動作時會「比較難被叫醒、使用」。當肌肉之間的張力不均，有些肌肉就會「更容易被使用」或「不容易被使用」，可以想像成一間公司，有些人特別勤勞，有些人特別偷懶，但一個好的公司營運就需要各司其職，每個人都有所負擔。因此，肌肉失衡可能會導致有些肌肉容易使用過度，有些肌肉則被抑制或萎縮，最終造成疼痛、不適、影響運動表現等。

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3. 甚麼會造成肌肉失衡？

生活型態、運動專項、個人習慣等，這些都可能造成肌肉失衡。以生活形態為例，現代人大多滑手機、坐辦公室等，如果每天坐辦公室8個小時，鼠蹊部的肌肉會愈變愈短，而臀部肌群愈變愈長，長期下來就會造成肌肉失衡，造成長期的腰部緊繃，或是因為臀部肌群能力喪失，造成更多下半身的運動傷害。

肌肉失衡或姿勢不良，需透過運動治療、運動訓練等來改善動作控制能力，並調整肌肉長度，更重要的是，改變生活形態跟習慣。如果每天寒背8個小時，每周伸展5分鐘能改善的有限，所以先從平常的姿勢開始調整，並在運動訓練時盡可能保持在「肌肉平衡，正中位置」下進行。不論復康運動或伸展都是一種治療方式，即稱為運動治療（exercise therapy）或治療性運動（therapeutic exercise），建議需由物理治療師所擬定，才能確保全面及合式。

（下期待續）