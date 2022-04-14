「男人理性，女人感性」、「男生和女生的想法不一樣」、「不是說男女來自不同的星球嗎？」、「這是男人的天性，那是女人的天性」……

這一大堆男女大不同的說法，通常都是娛樂節目的最佳角度，是某些KOL的立場。

純粹從指出不同的觀點角度價值觀亦無不可，但把這些說成是「天性」是「必然」就有點可怕了！

就以「男人理性，女人感性」為例。首先我們不能忽略成長過程培養的重要性，是這些教化令男女性格分歧變得更兩極化。以前的男孩子成長過程中，不斷被壓抑情緒的表達，鼓勵解難，女孩子要關顧他人，可以哭，可以求助，可以情緒化，於是製出那種男女大不同的世代文化。

《反起跑線聯盟劇照》

現代生活，兩性角色定型都不再是必須或必然的了。現代教育就鼓勵男孩女孩也要情理兼備，大家都可以哭，可以有情緒，可以解難，可以自救。於是現代男女都有他們強硬的一面和溫柔的一面，他們的分別變成了個人個別的不同，而不再是組群的差異。

另外，究竟那些男女不同是性別不同，還是性格不同呢？如果我們放棄那套「男性角度vs女性角度」，取而代之，說是從「理性」或「感性」出發，或者是從「解決問題」或「處理情緒」著手。教導所有人都要從多方面多角度去思考，那豈不是人人（不論男女）都可以同時用心又用腦去排難解紛，去了解自己和他人嗎？

現代人都清楚知道，只從單一角度來處理事情是不合時宜的。現代男女必須情理兼備，軟硬兼施，同時具備所謂男性化性格和女性化性格才能應付到這個千變萬化的現代。