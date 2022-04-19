寺廟沿途的山路上，滿是深淺不一的紅葉。據說這是慶州紅葉盛開的季節，沒有刻意為看紅葉而到來，結果驚喜地給我遇上了山頭滿是紅葉的美景。如今，沒法出國的兩年多，偶然走過溪邊，「原來這裏也有一點點紅葉喔。」那紅葉樹不高，矮小而且只有它一株，但卻把我的思絮帶回多年前去。

「春節快要多到來了。」隨著大街小巷、商場和百貨公司，紛紛掛著大大小小紅色的春聯和燈籠時，大概可以知道農曆新年要來了。中國人喜慶節日，婚宴嫁娶，都愛以紅色來代表好運、歡樂、繁榮和吉祥，也能表遠大家內心那份，對春天到來，對未來生活的喜悅吧。

天氣炎熱的時候，最不想看見的顏色，應該是紅色吧。由於紅色在光譜中，是光波最長的，故此在多個色彩之中，最為耀眼奪目，正因為這樣，不知覺地在視覺上，給予人們一種逼近感和擴張感。就是這種亮得讓人不能直視的色彩嗎？紅色給人，就是…熱…熱情的感覺。

「前面是紅燈喔，要慢慢的停下來哦。」師傅在旁這麼的叮嚀著。汽車有紅黃綠交通燈，行人也有紅綠行人交通燈。不管你是開車的，還是走在路上的，都知道看見了紅燈，就要停下來。燈色在馬路上，絕對不是喜慶的符號，而是警號。消防車和警車車頂上的，放著的，閃動著的，也是紅燈。

蔬果之中，不難發現紅色的蹤影：蘋果是紅的，蔓越莓是紅的，番茄是紅的，甜椒也有是紅色的。花青素、類胡蘿蔔素，和茄紅素等，都是這些紅色蔬果的天然色素的來源。據說這些紅色色素，具有抗氧化功能，調節免疫系統，並且，能預防心血管疾病、降低壞膽固醇、抗發炎等。這麼看來，尤其在疫情底下，每天總得吃一點點喔。

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